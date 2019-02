Facebook |Juventus vs. Atlético Madrid: los despiadados memes la victoria colchonera por Champions | FOTOS

Juventus vs. Atlético Madrid se enfrentaron por la ida de los octavos de final de la UEFA Champions League, en el estadio Wanda Metropolitano de Madrid. El cuadro colchonero se llevó la victoria y en Facebook aparecieron divertidos memes de este encuentro.

Los cibernautas crearon hilarantes memes de este gran encuentro entre Juventus vs. Atlético Madrid. Uno de los protagonistas de estas publicaciones en Facebook es Cristiano Ronaldo.

El portugués regresó al Wanda Metropolitano pero esta vez no con la camiseta del Real Madrid. Cristiano no tuvo una gran actuación y no pudo evitar la derrota de su equipo.

Los goles de este encuentro fueron obra de Diego Godín y José María Giménez. De esta manera, Atlético de Madrid está muy cerca de clasificar a los cuartos de final de la Champions League.