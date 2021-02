Atlético de Madrid cayó por la mínima diferencia frente al Chelsea en la ida de los octavos de final de la Champions League. El equipo dirigido por Diego Simeone mostró su faceta más defensiva y no consiguió llevar peligro a la portería rival, ello ha provocado crueles críticas de parte de la prensa. Iñaki Dufour, de la Agencia EFE, sepultó al estratega argentino con duros adjetivos calificativos.

“Diego Simeone regresó al pasado, recuperó su espíritu más defensivo y transformó a su Atlético de Madrid en un rival menor, sin ataque ni contraataque, sin más que un plan conformista, conservador e insuficiente, castigado por la chalaca de Olivier Giroud que premió al Chelsea y demostró que jugar al 0-0 no garantiza el empate, menos en el rigor de la Champions League, ahora pendiente para él de una victoria en la vuelta en Londres”, afirmó Dufour.

El redactor de la agencia internacional escribió lo siguiente: “Es una competición que no espera a nadie. No admite matices. Necesita ambición. Si alguien la quiere, tiene que ir a ganarla. El Atlético aún tiene vida, pero menos que antes del inicio del duelo trasladado a Bucarest por las restricciones de la pandemia de la COVID-19, pero sobre todo ya no tiene excusa: debe ganar en Londres”.

Olivier Giroud: así fue su espectacular gol en Champions League (Video ESPN)

Giroud venció al Atlético de Madrid

Chelsea se ha llevado una excelente victoria ante un rival al que no es nada fácil robarle puntos, Atlético de Madrid. Los dirigidos por Thomas Tüchel se llevaron la ida de los octavos de final de la UEFA Champions League gracias a un golazo de chalaca de Olivier Giroud, quien se lució con una obra de arte sobre el segundo tiempo.

El equipo londinense fue superior de principio a fin, neutralizando de manera fenomenal al hombre más peligroso del cuadro colchonero, Luis Suárez, quien no tuvo ni una sola ocasión de gol en el encuentro. Además, los de Tüchel tuvieron ocasiones innumerables de gol para ponerse en ventaja durante la primera mitad, pero la puntería de sus delanteros no anduvo fina.

No fue hasta el segundo tiempo cuando Olivier Giroud marcó a los 68′ un golazo de chalaca, un tanto que fue revisado por el VAR y luego de varios minutos pudieron convalidarlo. Este gol ha causado gran polémica pero finalmente fue el tanto que le sirvió a Chelsea para llevarse el duelo de ida

