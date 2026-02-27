Barcelona y Newcastle protagonizarán uno de los cruces más llamativos de los octavos de final de la UEFA Champions League 2025-2026. El sorteo realizado en Suiza determinó que el club español y el conjunto inglés se enfrenten en una serie de eliminación directa que genera gran expectativa por el nivel competitivo de ambos equipos.

¿Cuándo juegan FC Barcelona vs Newclastle?

El partido de ida se disputará en el Spotify Camp Nou, en Barcelona, mientras que el encuentro de vuelta tendrá lugar en el estadio St James’ Park, en Newcastle. Esta será la quinta vez que ambos equipos se enfrenten en la historia de la Champions League, en una rivalidad con antecedentes equilibrados y partidos muy disputados.

¿A qué hora juegan FC Barcelona vs Newclastle?

En cuanto a los horarios, los encuentros de Champions League suelen jugarse a las 3:00 p.m. (hora de Perú, Colombia y Ecuador), 5:00 p.m. en Argentina, Chile y Uruguay, y 9:00 p.m. en España. La UEFA confirmará oficialmente los días exactos entre el 10-11 de marzo (ida) y el 17-18 de marzo de 2026 (vuelta).

¿Dónde ver FC Barcelona vs Newclastle?

La transmisión en Sudamérica estará a cargo de ESPN en TV y Disney+ Premium vía streaming. En España, el partido será emitido por Movistar Liga de Campeones y Movistar Plus. Por su parte, en México se podrá ver por FOX One o TNT Sports, además de HBO Max en su plataforma digital.

Barcelona llega como uno de los candidatos al título europeo, mientras que Newcastle busca dar el golpe y eliminar a uno de los gigantes del continente. El ganador de esta llave avanzará a los cuartos de final y seguirá en carrera por conquistar la Champions League 2026, el torneo más prestigioso del fútbol europeo.