Barcelona y Newcastle protagonizarán uno de los cruces más llamativos de los octavos de final de la UEFA Champions League 2025-2026. El sorteo realizado en Suiza determinó que el club español y el conjunto inglés se enfrenten en una serie de eliminación directa que genera gran expectativa por el nivel competitivo de ambos equipos.

