La final de la UEFA Champions League se ha convertido en uno de los eventos deportivos con mayor impacto en los hábitos de consumo por delivery en Perú. Este año, el enfrentamiento entre Paris Saint-Germain y Arsenal F.C., programado para el 30 de mayo a las 11:00 a.m., promete movilizar no solo a millones de fanáticos del fútbol, sino también a miles de usuarios que optarán por disfrutar el partido desde casa acompañados de sus comidas favoritas.

En ese contexto, PedidosYa, la compañía de tecnología líder en delivery y quick commerce de Latinoamérica, revela las principales tendencias de consumo para la gran final del torneo y proyecta un incremento de hasta 15% en la demanda de pedidos.

Según data de la compañía, las hamburguesas continúan posicionándose como el platillo favorito para acompañar encuentros deportivos, seguidas por pizza y pollo frito. Asimismo, las bebidas gaseosas y cervezas lideran los complementos más solicitados durante este tipo de jornadas, especialmente en pedidos grupales.

“En eventos como la final de la Champions League, vemos un consumidor que prioriza la practicidad sin dejar de lado la experiencia de compartir y disfrutar el partido. En PedidosYa nos enorgullece cumplir lo que prometemos: ofrecer la mayor variedad de opciones dentro de la app, entregas en el tiempo comprometido y una amplia oferta de promociones impulsadas por nuestras alianzas bancarias”, señala Melissa Tejada, directora de Marketing de PedidosYa en Perú.

PedidosYa también proyecta que los distritos limeños con mayor número de órdenes durante la transmisión de este evento deportivo serán Miraflores, San Isidro, San Juan de Lurigancho, Santiago de Surco y Chorrillos, mientras que ciudades como Arequipa, Trujillo y Piura presentarán la mayor demanda en provincias.

El horario del encuentro también marca una diferencia importante en el comportamiento de consumo. Al disputarse cerca al mediodía en Perú, se espera un fuerte crecimiento en categorías vinculadas al almuerzo, especialmente combos familiares, promociones de pizzas medianas y grandes, alitas, hamburguesas dobles y opciones de pollo para compartir.

Un evento que impulsa el consumo digital

Para esta final de la Champions League, PedidosYa Market, el supermercado digital de PedidosYa, proyecta un incremento de hasta 10% en sus órdenes frente a un sábado promedio, impulsado por promociones especiales para todos sus usuarios y beneficios exclusivos para las personas suscritas a PedidosYa Plus, como envíos gratuitos.

Entre los productos con mayor demanda esperada destacan snacks, cerveza y cortes de carne para parrilla, categorías que suelen ganar protagonismo durante reuniones para disfrutar eventos deportivos.