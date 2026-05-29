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Para el partido entre Arsenal y PSG por la final de la UEFA Champions League, PedidosYa proyecta que Miraflores, San Isidro y San Juan de Lurigancho sean los distritos con mayor demanda.
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Por Redacción EC

La final de la UEFA Champions League se ha convertido en uno de los eventos deportivos con mayor impacto en los hábitos de consumo por delivery en Perú. Este año, el enfrentamiento entre Paris Saint-Germain y Arsenal F.C., programado para el 30 de mayo a las 11:00 a.m., promete movilizar no solo a millones de fanáticos del fútbol, sino también a miles de usuarios que optarán por disfrutar el partido desde casa acompañados de sus comidas favoritas.

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