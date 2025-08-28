Este jueves 28 de agosto del 2025 se llevará a cabo el sorteo de la fase liga de la UEFA Champions League 2025/26. Aquí se definirán los enfrentamientos de cada uno de los 36 clubes.

La nueva fórmula de la Champions, estrenada la pasada temporada, tuvo un gran éxito por garantizar más partidos y más emoción, lo que supone un excelente presagio para el curso 2025-2026 del torneo europeo de clubes más prestigioso.

Cada equipo se enfrentará en las ocho jornadas a dos formaciones de cada copa o bombo, con cuatro partidos como local y cuatro como visitante.

Los ocho mejores posicionados accederán directamente a octavos de final, mientras que las formaciones que acaben entre el noveno y el vigesimocuarto lugar deben acudir a un play-off para determinar, mediante eliminatorias a ida y vuelta, los otros ocho clasificados.

