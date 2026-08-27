Barcelona ya conoce a sus ocho rivales en la fase de liga de la Champions League 2026/27. El cuadro azulgrana tendrá duelos ante Manchester City y PSG. (Foto: AFP)
Barcelona ya conoce a sus ocho rivales en la fase de liga de la Champions League 2026/27. El cuadro azulgrana tendrá duelos ante Manchester City y PSG. (Foto: AFP)
/ URBANANDSPORT
Por Redacción EC

El camino está marcado. Barcelona ya conoce el sendero que deberá recorrer en la Champions League 2026/27. El sorteo de la fase de liga determinó que el conjunto azulgrana se enfrente a Manchester City, Paris Saint-Germain, Aston Villa, Sporting de Lisboa, Feyenoord, Galatasaray, Como y Sabah. El equipo catalán tendrá como principales desafíos los enfrentamientos ante el vigente campeón europeo y el conjunto inglés.

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