El camino está marcado. Barcelona ya conoce el sendero que deberá recorrer en la Champions League 2026/27. El sorteo de la fase de liga determinó que el conjunto azulgrana se enfrente a Manchester City, Paris Saint-Germain, Aston Villa, Sporting de Lisboa, Feyenoord, Galatasaray, Como y Sabah. El equipo catalán tendrá como principales desafíos los enfrentamientos ante el vigente campeón europeo y el conjunto inglés.

El calendario del Barcelona comenzará con un partido de alto nivel en casa frente al Manchester City. Posteriormente, el conjunto azulgrana tendrá que viajar a Francia para medirse con el Paris Saint-Germain, en uno de los encuentros más atractivos de esta primera etapa. Luego recibirá al Aston Villa y visitará al Sporting de Portugal, antes de afrontar los cuatro compromisos restantes de la fase de liga.

La segunda parte del recorrido tendrá al Feyenoord como rival en condición de local, mientras que el Barcelona visitará al Galatasaray. Después recibirá al Como y cerrará su participación en esta fase como visitante frente al Sabah. El calendario del cuadro catalán quedó establecido de la siguiente manera:

Calendario del Barcelona en Champions League 2026-27

Jornada Partido Condición Fecha 1 Barcelona vs. Manchester City Local 8-10 de septiembre de 2026 2 Paris Saint-Germain vs. Barcelona Visitante 13-14 de octubre de 2026 3 Barcelona vs. Aston Villa Local 20-21 de octubre de 2026 4 Sporting de Portugal vs. Barcelona Visitante 3-4 de noviembre de 2026 5 Barcelona vs. Feyenoord Local 24-25 de noviembre de 2026 6 Galatasaray vs. Barcelona Visitante 8-9 de diciembre de 2026 7 Barcelona vs. Como Local 19-20 de enero de 2027 8 Sabah vs. Barcelona Visitante 27 de enero de 2027

El conjunto azulgrana afrontará así una fase de liga con rivales de distintos perfiles y dos enfrentamientos que aparecen como los grandes atractivos de su calendario: Manchester City y Paris Saint-Germain. La meta será terminar entre los ocho primeros para acceder directamente a los octavos de final. Con este recorrido, ¿Barcelona se perfila como uno de los candidatos al título europeo esta temporada?

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