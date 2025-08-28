Real Madrid emprenderá una nueva temporada de la UEFA Champions League. El máximo ganador del certamen con 15 ‘Orejonas’ quiere borrar el mal recuerdo de la edición pasada en la que quedó eliminado en los cuartos de final en manos del Arsenal.

Con Xabi Alonso en el banquillo, la ‘Casa Blanca’ busca volver a posicionarse en la cima del fútbol europeo. El entrenador español tiene todas las herramientas para lograr un hito en las históricas páginas del club español.

¿Cuándo es el sorteo de la Champions League?

Después de las rondas previas de clasificación, las cosas se ponen serias en la Liga de Campeones europea con el sorteo de su fase de liguilla, que tendrá lugar el jueves en Mónaco, donde los grandes conocerán su hoja de ruta.

¿A qué hora es el sorteo de la UEFA Champions League?

10:00 - México

11:00 - Perú, Ecuador, Colombia

12:00 - Chile, Bolivia, Venezuela

13:00 - Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay

17:00 - España

