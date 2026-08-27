El equipo de José Mourinho ya conoce a sus ocho rivales en la fase de liga de la Champions League 2026/27. Revisa el calendario del conjunto español rumbo a los octavos de final.
El equipo de José Mourinho ya conoce a sus ocho rivales en la fase de liga de la Champions League 2026/27. Revisa el calendario del conjunto español rumbo a los octavos de final.
Por Redacción EC

Real Madrid ya conoce el camino que deberá recorrer en la Champions League 2026/27. El sorteo de la fase de liga determinó que el conjunto dirigido por José Mourinho se enfrente a Inter de Milán, Arsenal, PSV, Roma, Leipzig, Shakhtar Donetsk, LASK y AEK Atenas. El objetivo será terminar entre los ocho primeros de la clasificación para acceder directamente a los octavos de final y mantener vigente el sueño de la ‘decimosexta’

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