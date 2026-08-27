Real Madrid ya conoce el camino que deberá recorrer en la Champions League 2026/27. El sorteo de la fase de liga determinó que el conjunto dirigido por José Mourinho se enfrente a Inter de Milán, Arsenal, PSV, Roma, Leipzig, Shakhtar Donetsk, LASK y AEK Atenas. El objetivo será terminar entre los ocho primeros de la clasificación para acceder directamente a los octavos de final y mantener vigente el sueño de la ‘decimosexta’

Por tercera temporada consecutiva, la Champions League mantendrá el formato de fase de liga, en reemplazo de la tradicional fase de grupos. Cada equipo disputará ocho partidos frente a ocho rivales diferentes, con cuatro encuentros como local y cuatro como visitante. Los ocho primeros avanzarán directamente a octavos de final, mientras que los equipos ubicados entre el noveno y el vigesimocuarto lugar deberán disputar los playoffs.

El calendario del Real Madrid comenzará en septiembre con un partido de alto nivel frente al Inter de Milán en el Santiago Bernabéu. En la segunda jornada viajará a Inglaterra para visitar al Arsenal, mientras que posteriormente recibirá al PSV y se trasladará a Italia para enfrentar a la Roma. El tramo inicial de la competición pondrá a prueba rápidamente las aspiraciones del equipo de Mourinho.

La segunda parte del recorrido tendrá como rivales al Leipzig, en Madrid; al Shakhtar Donetsk, como visitante; al LASK, nuevamente en el Bernabéu; y finalmente al AEK Atenas, en condición de visitante.

Calendario del Real Madrid en Champions League 2026-27

Fecha Partido Condición Fecha de disputa 1 Real Madrid vs. Inter Local 8-10 de septiembre de 2026 2 Arsenal vs. Real Madrid Visitante 13-14 de octubre de 2026 3 Real Madrid vs. PSV Local 20-21 de octubre de 2026 4 Roma vs. Real Madrid Visitante 3-4 de noviembre de 2026 5 Real Madrid vs. Leipzig Local 24-25 de noviembre de 2026 6 Shakhtar Donetsk vs. Real Madrid Visitante 8-9 de diciembre de 2026 7 Real Madrid vs. LASK Local 19-20 de enero de 2027 8 AEK Atenas vs. Real Madrid Visitante 27 de enero de 2027

El conjunto blanco afrontará así una fase de liga con varios desafíos de peso y viajes exigentes. La meta será sumar la mayor cantidad de puntos posible para terminar dentro de los ocho primeros y evitar los playoffs. ¿Es candidatoa ganar la Champions esta temporada?

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