Fox One EN VIVO: es el canal en México que transmitirá el partido de Barcelona vs Atlético Madrid por la ida de los cuartos de final de UEFA Champions League. ¿Cómo ver FOX One? Para que puedas ver FOX One en México tienes 2 opciones, la que es por cable y streaming. Para que puedas verlo por cable, deberás contratar cualquiera de los siguientes servidores de streaming: Amazon Prime Video y Claro Video. ¿Dónde ver FOX One ONLINE? Para que mires FOX One vía streaming tendrás que descargarte la app disponible en iOS y Android o por su web.

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