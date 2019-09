Juventus vs. Atlético Madrid EN VIVO: fecha, hora, canales, link, más info y pronóstico de Champions League

Ver Fox Sports EN VIVO | Este miércoles 18 de setiembre se juega el intenso partido entre la Juventus de Turín y el Atlético de Madrid por la primera fecha de la Champions League, el cuál tendrá horario de 14:00 horas (de Perú y Colombia) y que será transmitido por la señal de ESPN y de Movistar Liga de Campeones.

El Comercio te traerá todas las incidencias y el minuto a minuto del debut del equipo de Cristiano Ronaldo que buscará repetir el resultado del último partido en donde la Juventus eliminó con un contundente 3 a 0 al Atlético del 'Cholo' Simeone.

A lo largo de sus 116 años de historia, como el único título que le falta, y a lo largo de los siete cursos y medio de la era Diego Simeone, que incluyen una Liga por encima del Barcelona y el Real Madrid, una Copa del Rey, dos Supercopas de Europa, una Supercopa de España, dos Ligas Europa... Y dos finales perdidas de la Champions.



En ella insiste de nuevo. Es su ambición. Sin matices. Como lo ha sido, aún sin éxito, en cada uno de los últimos siete años. Ha sido subcampeón dos veces, en 2014 y 2016, ambas contra el Real Madrid y ambas con un desenlace cruel, pero que han avivado cada día más le persecución del conjunto rojiblanco del torneo de los torneos.



Ha sido semifinalista en otra ocasión en 2016-17 y cuarto finalista en otra, en 2014-15. Hace dos temporadas se quedó fuera en la fase de grupos. Y hace una, realmente hace seis meses, se despidió del esprint por la final del Wanda Metropolitano con un partido lamentable; una afrenta sufrida contra el Juventus (3-0) y Cristiano Ronaldo, de nuevo temible y cara a cara con el Atlético.

Maurizio Sarri, que se coronó el curso pasado en la Liga Europa al frente del Chelsea, dirige el nuevo asalto del Juventus a la Liga de Campeones, un trofeo que no conquista desde 1996.



Se encomendará al polaco Wojciech Szczesny en la portería y tratará de recuperar a Danilo para el carril derecho, acompañado en la línea defensiva por Leonardo Bonucci, el holandés Matthijs De Ligt y el brasileño Álex Sandro.



El uruguayo Rodrigo Bentancur es el favorito para sustituir a Pjanic, de no recuperarse el bosnio, acompañado por el alemán Sami Khedira y el francés Blaise Matuidi, mientras que la delantera tiene al portugués Cristiano Ronaldo como líder insustituible del ataque, junto a Federico Bernardeschi y el argentino Gonzalo Higuaín.



No apunta al once el argentino Paulo Dybala, que está contando con poco protagonismo en este arranque de campaña (apenas jugó 15 minutos contra el Nápoles y ni saltó al campo ante Parma y Fiorentina) y que no se adapta fácilmente al 4-3-3 de Sarri. El croata Mario Mandzukic no está inscrito en la Liga de Campeones.

Alineaciones probables del Juventus vs. Atlético

Juventus: Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Álex Sandro; Khedira, Bentancur, Matuidi; Cristiano, Bernardeschi e Higuaín.



Atlético de Madrid: Oblak; Trippier, Savic, Giménez, Lodi; Koke, Thomas o Lemar, Saúl, Vitolo; Joao Félix y Diego Costa.



Canales de transmisión del Juventus vs. Atlético

Canales de transmisión Fox Sports ESPN Movistar Liga de Campeones

Horarios en el mundo del Juventus vs. Atlético

Perú 14:00 horas

Colombia 14:00 horas

Argentina 16:00 horas

México 14:00 horas

Chile 16:00 horas

Uruguay 16:00 horas

España 21:00 horas

Estados Unidos (Nueva York) 15:00

Estados Unidos (Miami) 15:00

Casas de apuestas del Juventus vs. Atlético

Pronósticos EN VIVO del Juventus vs. Atlético

En el Wanda Metropolitano, el Atlético de Madrid siempre se hace fuerte y en esta ocasión no será distinto. Ya le ganó a la Juventus antes y nuestro pronóstico para este partido es un 2 a 0 a favor de los de Diego Simeone.