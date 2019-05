El fútbol "it's coming home"

It’s coming home, it’s coming home, it’s coming / Llega a casa, llega a casa, está llegando

Football’s coming home / Fútbol llega a casa

.

.

.

So many jokes, so many sneers / tantas bromas, tantas burlas

But all those “oh so near’s” / todos esos “¡Tan cerca!”

Escucha la canción "Three Lions" de The Lightning Seeds. (Vídeo: Youtube / Foto: Captura).

La canción “Three Lions” (“Tres Leones”) compuesta por la banda Lightning Seeds para la Eurocopa 1996, como un grito de batalla de los ingleses por no ganar un Mundial desde 1966, no deja de sonar hoy en las islas británicas. La “conquista de Europa”, por parte del Liverpool y Tottenham en la Champions League y del Chelsea y Arsenal en la Europa League, ha despertado el himno inglés que reclama “la vuelta a casa” del deporte que ellos “descubrieron”.

9 de mayo del 2019. El mundo ha presenciado un hecho histórico que tiene como protagonista al fútbol inglés: es la primera vez que habrá una doble final continental europea entre equipos de la misma liga. Si hablamos por separado, el Liverpool vs. Tottenham reeditará lo hecho por el Chelsea y Manchester United hace once años. En tanto, el Chelsea vs. Arsenal llevará nuevamente una final de Europa League a Inglaterra después de 47 años. En 1972, cuando aún se llamaba Copa UEFA, Tottenham se proclamó campeón de la primera edición al vencer al Wolverthampton.

La 2018-19 es, de lejos, la temporada más impresionante y competitiva de la Premier League en las últimas décadas. Este domingo, en la última fecha, Manchester City (puntero con 95 puntos) y Liverpool (segundo con 94 unidades) definirán al campeón. "Estamos viviendo una temporada frenética y dramática que está poniendo en riesgo la salud coronaria de los periodistas deportivos”, escribió el periodista Dave Kidd en el diario inglés "The Sun".

-Remontada, la palabra más usada-

Comeback (remontada, en español) ha sido la palabra más utilizada por los medios ingleses en los últimos días. A pesar de las múltiples adversidades, los guerreros de Jürgen Klopp (perdieron en la ida 3-0) y Mauricio Pochettino (hasta los 55’ del duelo de vuelta estaban tres goles abajo) exhibieron un espíritu de lucha que al final marcó la diferencia en las dos semifinales ante el Barcelona y Ajax, respectivamente.

Revive la histórica remontada del Liverpool ante el Barcelona en Anfield. (Video: Youtube / Foto: AFP)

Los periódicos ingleses hablan del poder de convencimiento de Jürgen Klopp, del empuje de Divock Origi y Georginio Wijnaldum, del milagro del creyente Lucas Moura y de la tenacidad de Mauricio Pochettino. Paradójicamente, tras ser enemigos en algún momento de la historia en un campo de batalla, gracias al fútbol los ingleses hoy aplauden a un alemán y a un argentino. Ninguno hasta ahora ha ganado un título con sus equipos desde que llegaron a la Premier, pero el 1 de junio se acabará esa racha. Uno de los dos festejará.

"Esto es más que un milagro. Este es probablemente el comienzo de un ciclo de dominio del fútbol inglés en los escenarios europeos", exclamó el mítico ex delantero británico Gary Lineker luego de la proeza de los Spurs ante el Ajax en el Johan Cruyff Arena.

Revive los tres goles de Lucas Moura ante el Ajax que le dieron la clasificación a la final de la Champions al Tottenham. (Vídeo: Youtube / Foto: AP)

La Premier siempre ha sido un protagonista secundario en la Champions, pero ahora es el principal. La última vez que un equipo inglés levantó la Orejona fue en el 2012, cuando Chelsea derrotó en esa final sorprendente al Bayern Múnich en el mismísimo Allianz Arena de Alemania. Es decir, han pasado siete años desde que la Orejona llegó a Inglaterra. “But all those ‘oh so near’s’ (pero todo eso ‘¡Tan cerca!’”), reza en las estrofas finales la canción “Three Lions”. Y sí, la Premier siempre estuvo cerca de la gloria, pero pocas veces la obtuvo: en las últimas 14 ediciones hubo nueve finalistas ingleses (once si contamos la de este año). Incluso, entre el 2004 y 2009 hubo siempre un elenco británico en dicha instancia. Sin embargo, solo campeonaron Liverpool (2004-05), Manchester United (2007-08) y el mencionado Chelsea (2011-12).

Últimas 15 ediciones de la Champions League Temporada Finalistas Campeón 2004-05 Liverpool vs.

AC Milan Liverpool 2005-06 Arsenal vs.

Barcelona Barcelona 2006-07 AC Milan vs.

Liverpool AC Milan 2007-08 M. United vs.

Chelsea M. United 2008-09 Barcelona vs.

M. United Barcelona 2009-10 Bayern Múnich vs.

Inter de Milán Inter de Milán 2010-11 Barcelona vs.

M. United Barcelona 2011-12 Bayern Múnich vs.

Chelsea Chelsea 2012-13 Bayern Múnich vs.

B. Dortmund Bayern Múnich 2013-14 Real Madrid vs.

Atlético de Madrid Real Madrid 2014-15 Barcelona vs.

Juventus Barcelona 2015-16 Reeal Madrid vs.

Atlético de Madrid Real Madrid 2016-17 Real Madrid vs.

Juventus Real Madrid 2017-18 Real Madrid vs.

Liverpool Real Madrid 2018-19 Liverpool vs.

Tottenham

Estos, sin duda, serán tiempos inolvidables para cualquier inglés. Con su selección disputando una semifinal de una Copa del Mundo después de 28 años y con cinco de sus equipos dominando el Viejo Continente: Manchester City, puntero de la Premier, puede ser campeón de dicho torneo este fin de semana; Liverpool (segundo) y Tottenham (cuarto) lucharán por la Champions; y Chelsea (tercero) y Arsenal (quinto) pelearán la Europa League, el segundo campeonato más importante de Europa.

En medio de la polémica por el “Brexit” (salida del Reino Unido de la Unión Europea), cuatro equipos de la Premier League han puesto a Europa a sus pies.