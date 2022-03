Kylian Mbappé había silenciado a todo el Santiago Bernabéu con su gol a los 34 minutos en el partido de vuelta de octavos de final de la UEFA Champions League entre Real Madrid vs. PSG, pero finalmente no valió por un fuera de juego previo de su compañero Nuno Mendes.

El delantero francés había anotado tras una asistencia del lateral portugués por la banda izquierda. Incluso ‘Donatello’ celebró con algunos de sus compañeros, pero esa alegría fue interrumpida por el árbitro y juez de línea, quienes cobraron un offside previo en dicha jugada.

Cabe mencionar que Kylian Mbappé se cobró revancha antes del termino de la primera parte, dado que facturó de contragolpe y puso arriba al PSG en la capital española.

Gol anulado a Kylian Mbappé

⚽️ Real Madrid vs PSG | Mbappe (GOAL DISALLOWED - OFFSIDE) 34' #RMAPSG pic.twitter.com/8xRCSvsrLL — Tameng Bola (@BolaTameng) March 9, 2022

Previa, Real Madrid vs. PSG

El partido más esperado de los octavos de final de la UEFA Champions League 2021-2022 , Real Madrid vs. PSG en vivo y en directo, tendrá su segunda edición este miércoles 09 de marzo en el Estadio Santiago Bernabéu desde las 15:00 (hora local). Los merengues buscarán remontar la serie para seguir en carrera en la máxima competición internacional, mientras que los parisinos tratarán de defender su ventaja y no decirle adiós a la ‘Orejona’. La transmisión del compromiso será por ESPN (STAR Plus) para Sudamérica, HBO Max para México y Movistar+ para España. Asimismo, en la web de El Comercio encontrarás el minuto a minuto online.

