Real Madrid inició con la remontada. Karim Benzema presionó a Gianluigi Donnarumma, lo forzó a equivocarse y terminó anotando el 1-1 parcial contra PSG por el partido de vuelta de octavos de final UEFA Champions League.

A los 61 minutos del compromiso, el ‘Gato’ fue a marcar al portero italiano, lo movió con el cuerpo y la pelota le terminó cayéndole a Vinicius Junior. El brasileño controló dentro del área y asistió al francés para que este anotara a placer.

Posteriormente, Karim Benzema anotó dos goles más para sellar la remontada contra PSG por los octavos de final de la UEFA Champions League. Los ‘merengues, en condición de local, consiguieron su boleto a los cuartos de final del certamen internacional.

Gol Karim Benzema

Con este gol de Kylian Mbappé , el PSG le esta ganando 1-0 al Real Madrid en el Santiago Bernabéu y pone la serie 2-0.

Los de Ancelotti están demostrando estar a la altura, sin embargo por mala fortuna Benzema no ha estado muy eficaz en los 1eros 45’. pic.twitter.com/F5k1qhZWhT — ᴄʀɪsᴛɪᴀɴ ɢɪɢʟɪ (@gigli_cristian) March 9, 2022

Previa del partido

El partido más esperado de los octavos de final de la UEFA Champions League 2021-2022 , Real Madrid vs. PSG en vivo y en directo, tendrá su segunda edición este miércoles 09 de marzo en el Estadio Santiago Bernabéu desde las 15:00 (hora local). Los merengues buscarán remontar la serie para seguir en carrera en la máxima competición internacional, mientras que los parisinos tratarán de defender su ventaja y no decirle adiós a la ‘Orejona’. La transmisión del compromiso será por ESPN (STAR Plus) para Sudamérica, HBO Max para México y Movistar+ para España. Asimismo, en la web de El Comercio encontrarás el minuto a minuto online.

En el Santiago Bernabéu, Real Madrid buscará remontar la serie de octavos de final de UEFA Champions League 2021/22 ante PSG de Lionel Messi.

