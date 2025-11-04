Alexis Mac Alllister abrió el marcador a los 61′ tras conectar un cabezazo para el 1-0 del Liverpool vs. Real Madrid, por Champions League.
¡MAC ALLISTER PUDO CONTRA COURTOIS! ¡ALEXIS MARCÓ EL 1-0 DE LIVERPOOL CONTRA REAL MADRID!— SportsCenter (@SC_ESPN) November 4, 2025
📺 Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/YMc7KcSuoH
