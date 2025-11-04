A los 61’, Alexis Mac Allister puso el 1-0 del Liverpool vs. Real Madrid en Anfield, por la cuarta fecha de la Champions League.
Redacción EC
Redacción EC

Alexis Mac Alllister abrió el marcador a los 61′ tras conectar un cabezazo para el 1-0 del Liverpool vs. Real Madrid, por Champions League.

