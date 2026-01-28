Anatoli Trubin, arquero de Benfica, se convirtió en el héroe de la noche en el partido ante Real Madrid, por la última jornada de la Fase de Liga de la Champions League. El guardamete anoró el 4-2 definitivo con el que su equipo clasificó a los playoffs del certamen europeo y desató la locura en el estadio.

La jugada ocurrió en los descuentos, cuando el equipo de Jose Mourinho estaba ganando 3-2, pero quedaba fuera de cualquier competencia. Les hacía falta un gol y el destino quiso que así sucediera.

A los 98′, un tiro libre desde el lado derecho del campo fue al corazón del área del Real Madrid. Allí, Trubin, quien se había sumado al ataque, se elevó por encima de todos y conectó un cabezazo para batir a Thibaut Courtois, quien poco pudo hacer para despejar el disparo.

De pronto, el estadio estalló. Trubin corrió hacia el centro del campo para celebrar el 4-2 con el que Benfica aseguraba su pase a los playoffs. El triunfo le permitió continuar en carrera y seguri soñando en el torneo. Real Madrid, por su parte, no pudo clasificar de manera directa.

¡¡¡GOL HISTÓRICO DE TRUBIN, EL ARQUERO DE BENFICA, QUE LE DIO EL TRIUNFO 4-2 ANTE REAL MADRID Y LO METIÓ EN LOS PLAYOFFS DE LA #CHAMPIONSxESPN!!!



📺 Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/myqQTAE1bU — SportsCenter (@SC_ESPN) January 28, 2026