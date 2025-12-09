Se abrió el marcador en el Barcelona vs. Frankfurt, por la fecha 6 de la Champions League. Ansgar Knauff puso el 1-0 a favor de los alemanes a los 21′, tras finalizar un gran contragolpe letal.
Se abrió el marcador en el Barcelona vs. Frankfurt, por la fecha 6 de la Champions League. Ansgar Knauff puso el 1-0 a favor de los alemanes a los 21′, tras finalizar un gran contragolpe letal.
RECUPERACIÓN, GRAN JUGADA Y DEFINICIÓN: golazo de Knauff para el 1-0 de Eintracht Frankfurt ante Barcelona.— SportsCenter (@SC_ESPN) December 9, 2025
📺 Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/axYSRrSzqo
La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo
Contenido GEC