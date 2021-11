El ‘tiki-taka’ ya no es exclusivo de Barcelona, por lo menos no en la acción que armó el equipo de Carlo Ancelotti. En el borde del área de los ucranianos se juntaron los hombres más peligrosos del club blanca para que Karim Benzema sea el encargado de marcar el 2-1 del Real Madrid vs. Shakhtar Donetsk por la cuarta fecha de la Champions League.

El equipo merengue tuvo mucha paciencia para resolver y adelantarse nuevamente en el marcador. Todo arrancó con una diagonal de Viniciuis Junior, quien combinó por el centro con Luka Modric. El croata hizo un par de toque cortos con el ‘Gato’, que, a su vez, abrió por el sector derecho con Lucas Vázquez.

El extremo de Real Madrid intentó encarar al combinado minero, pero la muralla naranja fue más. Entonces, Vázquez filtró el globo con Modric, que metió un taconazo hacia atrás y halló a ‘Vini’ Junior. Entonces, el brasileño se enfrentó a la última línea de Shakhtar Donetsk, pero antes halló a Casemiro sobre la media luna.

Enseguida, el centrocampista de la ‘Casa blanca’ devolvió con un lujoso pase con el taco. El ex Flamengo no estuvo cómodo para definir y cedió con Benzema. Así, como todo el contexto a favor, Karim golpeó la redonda sobre el primer poste del guardameta Anatolii Trubin para marcar el 2-1 del compromiso.

De esa manera, Benzema marcó un doblete en el Santiago Bernabéu y ya tiene cuatro tantos en esta edición de la Champions League. En la tabla histórica, el francés alcanzó los 75 para ubicarse en la cuarta casilla detrás de Robert Lewandowski (81), Lionel Messi (123) y Cristiano Ronaldo (139).