Cristiano Ronaldo volvió a ser decisivo con la camiseta de Al Nassr tras anotar un nuevo gol que lo acerca a una cifra histórica. Con este tanto, el delantero portugués alcanzó los 970 goles oficiales en su carrera profesional, quedando cada vez más cerca de la mítica barrera de los 1000.

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El gol llegó tras una acción ofensiva en la que Ronaldo demostró su clásico instinto dentro del área, definiendo con precisión para vencer al arquero rival. A sus 41 años, el atacante sigue mostrando vigencia y siendo la principal referencia ofensiva de su equipo en el fútbol saudí.

Este nuevo registro no hace más que consolidar su lugar en la historia del fútbol mundial. A lo largo de su carrera, el portugués ha brillado en clubes como el Real Madrid, Manchester United y la Juventus, además de su exitosa etapa con la selección de Portugal.

Con 970 goles en su cuenta personal, el objetivo de los 1000 ya no parece una utopía sino una meta alcanzable. Partido a partido, Cristiano Ronaldo sigue escribiendo su propia historia y acercándose a una marca que podría ser irrepetible en el fútbol moderno.