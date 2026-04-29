Por Redacción EC

Cristiano Ronaldo volvió a ser decisivo con la camiseta de Al Nassr tras anotar un nuevo gol que lo acerca a una cifra histórica. Con este tanto, el delantero portugués alcanzó los 970 goles oficiales en su carrera profesional, quedando cada vez más cerca de la mítica barrera de los 1000.

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