Por Redacción EC

El PSG golpeó rápido en el Allianz Arena gracias a una brillante acción colectiva encabezada por Khvicha Kvaratskhelia. Apenas a los 3 minutos de juego, el atacante georgiano realizó una gran corrida por el sector izquierdo, dejando atrás a la defensa del Bayern Múnich antes de asistir con precisión a Ousmane Dembélé. El delantero francés no perdonó y definió dentro del área para marcar el 1-0 parcial en favor del conjunto parisino por la semifinal de vuelta de la UEFA Champions League, disputada este miércoles 6 de mayo de 2026. Con este tempranero gol, el equipo francés estiró la ventaja en una serie que promete emociones hasta el final.

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