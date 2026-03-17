Erling Haaland volvió a aparecer en una noche clave de Champions League al marcar el 1-1 del Manchester City ante el Real Madrid en el Etihad Stadium, dándole algo de esperanza a su equipo en una eliminatoria cuesta arriba. El delantero noruego aprovechó un centro desde la izquierda de Jeremy Doku y, tras un leve desvío, conectó un remate poco ortodoxo para vencer al arquero rival a los 40 minutos del primer tiempo. Pese al tanto, el panorama sigue siendo complicado para los de Pep Guardiola, que necesitan una remontada histórica tras el 3-0 sufrido en la ida.
Erling Haaland volvió a aparecer en una noche clave de Champions League al marcar el 1-1 del Manchester City ante el Real Madrid en el Etihad Stadium, dándole algo de esperanza a su equipo en una eliminatoria cuesta arriba. El delantero noruego aprovechó un centro desde la izquierda de Jeremy Doku y, tras un leve desvío, conectó un remate poco ortodoxo para vencer al arquero rival a los 40 minutos del primer tiempo. Pese al tanto, el panorama sigue siendo complicado para los de Pep Guardiola, que necesitan una remontada histórica tras el 3-0 sufrido en la ida.
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