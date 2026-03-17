Erling Haaland volvió a aparecer en una noche clave de Champions League al marcar el 1-1 del Manchester City ante el Real Madrid en el Etihad Stadium, dándole algo de esperanza a su equipo en una eliminatoria cuesta arriba. El delantero noruego aprovechó un centro desde la izquierda de Jeremy Doku y, tras un leve desvío, conectó un remate poco ortodoxo para vencer al arquero rival a los 40 minutos del primer tiempo. Pese al tanto, el panorama sigue siendo complicado para los de Pep Guardiola, que necesitan una remontada histórica tras el 3-0 sufrido en la ida.

Erling Haaland volvió a aparecer en una noche clave de Champions League al marcar el 1-1 del Manchester City ante el Real Madrid en el Etihad Stadium, dándole algo de esperanza a su equipo en una eliminatoria cuesta arriba. El delantero noruego aprovechó un centro desde la izquierda de Jeremy Doku y, tras un leve desvío, conectó un remate poco ortodoxo para vencer al arquero rival a los 40 minutos del primer tiempo. Pese al tanto, el panorama sigue siendo complicado para los de Pep Guardiola, que necesitan una remontada histórica tras el 3-0 sufrido en la ida. EL SUEÑO DE LA REMONTADA SIGUE EN PIE... Erling Haaland estaba en el lugar indicado para empujarla y anotar el 1-4 de Manchester City en el global vs. Real Madrid.



📺 Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/MejqVbHUSL — SportsCenter (@SC_ESPN) March 17, 2026 VIDEO RECOMENDADO Sigue todos los partidos de la Champions League en vivo y en directo. Real Madrid, Barcelona, Manchester City, Bayern Múnich y entre otros, buscarán alzar la orejona con este nuevo formato.