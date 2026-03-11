¡Doblete en siete minutos! Federico Valverde marca el 2-0 del Real Madrid vs Manchester City | VIDEO

Federico Valverde apareció para alegrar los corazones de los hinchas del Real Madrid. El capitán merengue marcó un doblete en siete minutos para el 2-0 ante el Manchester City, por la ida de los octavos de final de la Champions League.
El primero llegó a los 20’, cuando el uruguayo recibió un pase largo e hizo todo bien: control orientado hacia adelante, un amague a Gianluigi Donnarumma y definición sin marca para cerrar la jugada.
El segundo tanto llegó a los 27’, cuando Vinícius Jr, encaró por izquierda y habilitó a ‘Fede’, quien controló de derecha y definió cruzado de zurda para batir nuevamente a Donnarumma para el 2-0. Gana la ‘Casa Blanca’ en el Santiago Bernabéu.
