¡Doblete en siete minutos! Federico Valverde marca el 2-0 del Real Madrid vs Manchester City | VIDEO

Federico Valverde apareció para alegrar los corazones de los hinchas del Real Madrid. El capitán merengue marcó un doblete en siete minutos para el 2-0 ante el Manchester City, por la ida de los octavos de final de la Champions League.

El primero llegó a los 20’, cuando el uruguayo recibió un pase largo e hizo todo bien: control orientado hacia adelante, un amague a Gianluigi Donnarumma y definición sin marca para cerrar la jugada.

El segundo tanto llegó a los 27’, cuando Vinícius Jr, encaró por izquierda y habilitó a ‘Fede’, quien controló de derecha y definió cruzado de zurda para batir nuevamente a Donnarumma para el 2-0. Gana la ‘Casa Blanca’ en el Santiago Bernabéu.

¡¡TODA TUYA FEDE!! GOLAZO DE VALVERDE PARA EL 1-0 DE MANCHESTER CITY ANTE REAL MADRID.



📺 Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/91MpyMTKM0 — SportsCenter (@SC_ESPN) March 11, 2026

¡¡PAJARITO GOLEADOR!! ¡¡DOBLETE DE FEDE VALVERDE PARA EL 2-0 DE REAL MADRID VS. MANCHESTER CITY ANTES DE LOS 30'!!



📺 Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/YkazfvRQyA — SportsCenter (@SC_ESPN) March 11, 2026

