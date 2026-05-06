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¡En la última jugada! Golazo agónico de Harry Kane para el 1-1 del Bayern vs PSG | VIDEO
¡En la última jugada! Golazo agónico de Harry Kane para el 1-1 del Bayern vs PSG | VIDEO
Por Redacción EC

A los 90+4′, Harry Kane marcó el 1-1 del Bayern Munich vs PSG por la semifinal vuelta de la Champions League. El inglés anotó de media vuelta con un zurdazo que batió al arquero rival. Su tanto sirvió para darle esperanza al Allianz Arena, que aguardaba el milagro para una remontada épica; sin embargo, el tiempo fue corto y el resultado quedó así. En el global, el cuadro parisino se impuso 6-5 y jugará la final de esta competencia ante Arsenal, el próximo 30 de mayo en Budapest.

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