¡En la última jugada! Golazo agónico de Harry Kane para el 1-1 del Bayern vs PSG | VIDEO

A los 90+4′, Harry Kane marcó el 1-1 del Bayern Munich vs PSG por la semifinal vuelta de la Champions League. El inglés anotó de media vuelta con un zurdazo que batió al arquero rival. Su tanto sirvió para darle esperanza al Allianz Arena, que aguardaba el milagro para una remontada épica; sin embargo, el tiempo fue corto y el resultado quedó así. En el global, el cuadro parisino se impuso 6-5 y jugará la final de esta competencia ante Arsenal, el próximo 30 de mayo en Budapest.

A los 90+4′, Harry Kane marcó el 1-1 del Bayern Munich vs PSG por la semifinal vuelta de la Champions League. El inglés anotó de media vuelta con un zurdazo que batió al arquero rival. Su tanto sirvió para darle esperanza al Allianz Arena, que aguardaba el milagro para una remontada épica; sin embargo, el tiempo fue corto y el resultado quedó así. En el global, el cuadro parisino se impuso 6-5 y jugará la final de esta competencia ante Arsenal, el próximo 30 de mayo en Budapest. DESCUENTO SOBRE EL FINAL: Harry Kane no perdonó y marcó el 1-1 (5-6) global de Bayern vs. PSG.



📺 Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/ZEA3UlViAV — SportsCenter (@SC_ESPN) May 6, 2026 SOBRE EL AUTOR Redacción EC La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo Ver más buenas.practicas@comercio.com.pe @ elcomercio_peru