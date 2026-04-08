Julián Álvarez marcó el 1-0 para Atlético de Madrid frente a FC Barcelona a los 45 minutos del primer tiempo, en el duelo de ida por los cuartos de final de la UEFA Champions League. El gol llegó tras un preciso tiro libre, originado por una falta sobre Simeone. En esa acción, Pau Cubarsí vio la tarjeta roja, dejando a su equipo con diez jugadores en un momento clave del partido. Mira el golazo de la ‘Araña’ aquí.

Julián Álvarez marcó el 1-0 para Atlético de Madrid frente a FC Barcelona a los 45 minutos del primer tiempo, en el duelo de ida por los cuartos de final de la UEFA Champions League. El gol llegó tras un preciso tiro libre, originado por una falta sobre Simeone. En esa acción, Pau Cubarsí vio la tarjeta roja, dejando a su equipo con diez jugadores en un momento clave del partido. Mira el golazo de la ‘Araña’ aquí. ¡¡¡ARAÑAZO EN EL CAMP NOU!!! ¡¡DESCOMUNAL GOLAZO DE JULIÁN ÁLVAREZ DE TIRO LIBRE PARA EL 1-0 DE ATLÉTICO DE MADRID VS. BARCELONA!!



📺 Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/ykLLm2L1Bx — SportsCenter (@SC_ESPN) April 8, 2026 VIDEO RECOMENDADO Sigue todos los partidos de la Champions League en vivo y en directo. Real Madrid, Barcelona, Manchester City, Bayern Múnich y entre otros, buscarán alzar la orejona con este nuevo formato.