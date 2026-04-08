Por Redacción EC

Julián Álvarez marcó el 1-0 para Atlético de Madrid frente a FC Barcelona a los 45 minutos del primer tiempo, en el duelo de ida por los cuartos de final de la UEFA Champions League. El gol llegó tras un preciso tiro libre, originado por una falta sobre Simeone. En esa acción, Pau Cubarsí vio la tarjeta roja, dejando a su equipo con diez jugadores en un momento clave del partido. Mira el golazo de la ‘Araña’ aquí.

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