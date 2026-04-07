Real Madrid recibe a Bayern Múnich en el Estadio Santiago Bernabéu, este martes 7 de abril, por el partido de ida de los cuartos de final de la UEFA Champions League. Harry Kane (46′) estiró la ventaja 2-0 a favor de los ‘Bávaros’.

Apenas iniciado el segundo tiempo, Carreras perdió el balón en manos de Pavlovic y este adelantó para Olise. El atacante francés recortó para acumular defensas y asistió a Kane, quien llegó al borde del área sin marca.

El delantero inglés le pegó de primera intención y Lunin no pudo hacer nada para evitar el segundo gol.

¡¡LA VERDADERA MÁQUINA BÁVARA!! BAYERN RECUPERÓ TRAS EL SAQUE DEL MEDIO DEL REAL MADRID Y HARRY KANE MARCÓ EL 2-0 EN EL BERNABÉU.



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