Resumen

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El delantero inglés marcó el segundo del club alemán al inicio del segundo tiempo por UEFA Champions League.
El delantero inglés marcó el segundo del club alemán al inicio del segundo tiempo por UEFA Champions League.
Por Redacción EC

recibe a en el Estadio Santiago Bernabéu, este martes 7 de abril, por el partido de ida de los cuartos de final de la . Harry Kane (46′) estiró la ventaja 2-0 a favor de los ‘Bávaros’.

Apenas iniciado el segundo tiempo, Carreras perdió el balón en manos de Pavlovic y este adelantó para Olise. El atacante francés recortó para acumular defensas y asistió a Kane, quien llegó al borde del área sin marca.

El delantero inglés le pegó de primera intención y Lunin no pudo hacer nada para evitar el segundo gol.

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