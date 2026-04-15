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¡Asistencia de ‘Vini’! Golazo de Mbappé para el 3-2 del Real Madrid vs Bayern en el Allianz Arena | VIDEO
¡Asistencia de ‘Vini’! Golazo de Mbappé para el 3-2 del Real Madrid vs Bayern en el Allianz Arena | VIDEO
Por Redacción EC

Kylian Mbappé volvió a ser decisivo en los metros finales para el Real Madrid y marcar el tercer gol en el partido ante Bayern Munich, por los cuartos de final vuelta de la Champions League. A los 42′, el francés aprovechó una gran asistencia de Vinícius Jr. y batió a Manuel Neuer para el 3-2 a favor en el Allianz Arena. Con ello, la ‘Casa Blanca’ igualó la serie 4-4 y lucha por clasificar a las semifinales.

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