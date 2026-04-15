¡Asistencia de ‘Vini’! Golazo de Mbappé para el 3-2 del Real Madrid vs Bayern en el Allianz Arena | VIDEO

Kylian Mbappé volvió a ser decisivo en los metros finales para el Real Madrid y marcar el tercer gol en el partido ante Bayern Munich, por los cuartos de final vuelta de la Champions League. A los 42′, el francés aprovechó una gran asistencia de Vinícius Jr. y batió a Manuel Neuer para el 3-2 a favor en el Allianz Arena. Con ello, la ‘Casa Blanca’ igualó la serie 4-4 y lucha por clasificar a las semifinales.

Kylian Mbappé volvió a ser decisivo en los metros finales para el Real Madrid y marcar el tercer gol en el partido ante Bayern Munich, por los cuartos de final vuelta de la Champions League. A los 42′, el francés aprovechó una gran asistencia de Vinícius Jr. y batió a Manuel Neuer para el 3-2 a favor en el Allianz Arena. Con ello, la ‘Casa Blanca’ igualó la serie 4-4 y lucha por clasificar a las semifinales. ¡¡¡ES EL PARTIDO DEL AÑO!!! ¡¡ASISTENCIA DE VINI Y GOL DE MBAPPÉ PARA EL 3-2 (4-4 GLOBAL) DE REAL MADRID VS. BAYERN MÚNICH!!



📺 Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/JEEQbfDrDG — SportsCenter (@SC_ESPN) April 15, 2026 SOBRE EL AUTOR Redacción EC La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo Ver más buenas.practicas@comercio.com.pe @ elcomercio_peru