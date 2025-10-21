Barcelona recibe a Olimpiacos en el estadio Olímpico de Montjuic por la fecha 3 de la Champions League, este martes 21 de octubre de 2025. Lamine Yamal (68′) marcó el 3-1 a favor del conjunto ‘culé’ desde el punto penal.

El árbitro reviso el VAR y marcó el penal tras la caída de Rashford en el área rival. Yamal fue el encargado de ejecutar la máxima pena y no falló.

¡NO SE PUSO NERVIOSO EL 10! Lamine Yamal definió con mucha calidad y marcó el 3-1 del Barcelona ante Olympiacos.



📺 Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/eWTd7EWcJU — SportsCenter (@SC_ESPN) October 21, 2025

******************

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.