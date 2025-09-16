Desde los doce pasos: Kylian Mbappé marcó el 1-0 de Real Madrid vs. Marsella por Champions League

Escucha la noticia
Real Madrid recibe a Marsella en el Estadio Bernabéu por la primera jornada de la UEFA Champions League 2025/26, este martes 16 de septiembre. Kylian Mbappé marcó de penal el empate parcial 1-1.