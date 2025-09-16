Marlon Puga
Marlon Puga

Escucha la noticia

00:0000:00
Desde los doce pasos: Kylian Mbappé marcó el 1-0 de Real Madrid vs. Marsella por Champions League
Resumen de la noticia por IA
Desde los doce pasos: Kylian Mbappé marcó el 1-0 de Real Madrid vs. Marsella por Champions League

Desde los doce pasos: Kylian Mbappé marcó el 1-0 de Real Madrid vs. Marsella por Champions League

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

recibe a en el Estadio Bernabéu por la primera jornada de la , este martes 16 de septiembre. Kylian Mbappé marcó de penal el empate parcial 1-1.

VIDEO RECOMENDADO

Champions League EN VIVO.
Sigue todos los partidos de la Champions League en vivo y en directo. Real Madrid, Barcelona, Manchester City, Bayern Múnich y entre otros, buscarán alzar la orejona con este nuevo formato.

TAGS