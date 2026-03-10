¡En la última jugada! Lamine Yamal marcó de penal el 1-1 de Barcelona vs Newcastle por Champions League | VIDEO

Cuando parecía que el triunfo de Newcastle estaba asegurado, un penal cobrado en los descuentos cambió el destino de Barcelona. Dani Olmo fue derribado en el área casi al final del partido y el árbitro cobró la falta sin dudarlo. Lamine Yamal, con un remate colocado al palo derecho del arquero, anotó el 1-1 que le sirve a los azulgranas para sellar su clasificación la próxima semana en el Camp Nou.

Cuando parecía que el triunfo de Newcastle estaba asegurado, un penal cobrado en los descuentos cambió el destino de Barcelona. Dani Olmo fue derribado en el área casi al final del partido y el árbitro cobró la falta sin dudarlo. Lamine Yamal, con un remate colocado al palo derecho del arquero, anotó el 1-1 que le sirve a los azulgranas para sellar su clasificación la próxima semana en el Camp Nou. ¡LAMINE AL RESCATE DE LOS CULÉS! YAMAL ABRIÓ EL PIE Y MARCÓ EL 1-1 DEL BARCELONA ANTE NEWCASTLE. ¡LA SERIE QUEDÓ ABIERTA!



