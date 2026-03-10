Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

¡En la última jugada! Lamine Yamal marcó de penal el 1-1 de Barcelona vs Newcastle por Champions League | VIDEO
¡En la última jugada! Lamine Yamal marcó de penal el 1-1 de Barcelona vs Newcastle por Champions League | VIDEO
Por Redacción EC

Cuando parecía que el triunfo de Newcastle estaba asegurado, un penal cobrado en los descuentos cambió el destino de Barcelona. Dani Olmo fue derribado en el área casi al final del partido y el árbitro cobró la falta sin dudarlo. Lamine Yamal, con un remate colocado al palo derecho del arquero, anotó el 1-1 que le sirve a los azulgranas para sellar su clasificación la próxima semana en el Camp Nou.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.