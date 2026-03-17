Vinícius Jr. apareció a los 22′ para poner el 1-0 del Real Madrid vs Manchester City, por la vuelta de los octavos de final de la Champions League. El brasileño marcó de penal y le dio la ventaja a su equipo, que en el global estiró su diferencia a 4-0 a favor. La jugada se dio luego de que Bernardo Silva, en su intento de rechazar el balón, puso el codo y evitó el gol en la jugada previa. El árbitro, tras revisar el VAR, decidió cobrar el penal y expulsar al capitán de los ‘citizens’.

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