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¡Se estira la ventaja! Gol de Vinícius Jr. para el 1-0 del Real Madrid vs Manchester City. (Foto: Real Madrid)
¡Se estira la ventaja! Gol de Vinícius Jr. para el 1-0 del Real Madrid vs Manchester City. (Foto: Real Madrid)
Por Redacción EC

Vinícius Jr. apareció a los 22′ para poner el 1-0 del Real Madrid vs Manchester City, por la vuelta de los octavos de final de la Champions League. El brasileño marcó de penal y le dio la ventaja a su equipo, que en el global estiró su diferencia a 4-0 a favor. La jugada se dio luego de que Bernardo Silva, en su intento de rechazar el balón, puso el codo y evitó el gol en la jugada previa. El árbitro, tras revisar el VAR, decidió cobrar el penal y expulsar al capitán de los ‘citizens’.

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