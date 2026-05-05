Arsenal se adelanta en el marcador. En la última jugada del primer tiempo, Bukayo Saka (44′) marcó el 1-0 sobre el Atlético Madrid por la semifinal de vuelta de la UEFA Champions League.

El portero Oblak sacó una mano milagrosa ante el foribundo disparo de Trossard, sin embargo, el balón quedó picando a pocos metros del arco. Saka fue más rápido que los defensores ‘colchoneros’ y empujó el esférico para alegría de todo el Emirates Stadium.

Con este tanto, los ‘Gunners’ se colocan arriba en la serie por 2 a 1. En el duelo de ida empataron 1 a 1.