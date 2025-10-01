El PSG puso la paridad en el duelo contra Barcelona por la Champions League gracias a un gol de Mayulu.
El PSG puso la paridad en el duelo contra Barcelona por la Champions League gracias a un gol de Mayulu.
Redacción EC
Redacción EC

El campeón de Europa respondió a los 38′. El logró el empate 1-1 ante Barcelona en el estadio Olímpico de Montjuic gracias a un gol de Senny Mayulu. El delantero francés de 19 años culminó con éxito una gran jugada individual de Nuno Mendes, quien eludió a sus rivales con velocidad y se apoyó en su compañero. Precisamente, Mayulu controló la pelota con buena técnica y batió al arquero Wojciech Szczesny. El partido está abierto por la segunda fecha de la .

******************

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. .

SOBRE EL AUTOR

La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC