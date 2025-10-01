El campeón de Europa respondió a los 38′. El PSG logró el empate 1-1 ante Barcelona en el estadio Olímpico de Montjuic gracias a un gol de Senny Mayulu. El delantero francés de 19 años culminó con éxito una gran jugada individual de Nuno Mendes, quien eludió a sus rivales con velocidad y se apoyó en su compañero. Precisamente, Mayulu controló la pelota con buena técnica y batió al arquero Wojciech Szczesny. El partido está abierto por la segunda fecha de la Champions League.

