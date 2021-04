Chelsea pegó primero en la semifinal de ida de la Champions League en el estadio Alfredo Di Stefano frente al Real Madrid. A los 14′, Antonio Rüdiger le envió un gran pase para que Christian Pulisic amague y deje en el suelo a Courtois y convierta el 1-0 a favor de los británicos.

Real Madrid vs. Chelsea: así llegaron al partido

Luego de una semana agitada donde se amenazó con dejar a ambos clubes fuera de toda competición europea tras la creación de la Superliga, las miradas ahora están enfocadas en el arbitraje. “Es absurdo pensar que no vamos a estar en la Champions el próximo año”, afirmó el técnico merengue este lunes en la rueda de prensa previa al encuentro de ida de semifinales del torneo continental contra el Chelsea, que también formó parte del conato de rebelión.

“Se habla mucho ahora con este tema, dentro, fuera... pero a lo que hay que estar es al partido de mañana”, insistió el técnico merengue, que aspira a su cuarto título de Liga de Campeones como técnico del Real Madrid.

“No imagino que pueda haber cualquier tipo de ventaja o desventaja (en las semifinales) por los debates sobre políticas deportivas, no quiero ni pensarlo, no me entra en la cabeza”, le apoyó su homólogo del Chelsea, Thomas Tuchel, este lunes afirmando que “merecemos estar en la semifinal, al igual que el Real Madrid”.

El equipo merengue llega exigido físicamente a su trigésima semifinal de Champions para la que recuperará en el centro del campo al alemán Toni Kroos, tras superar sus problemas musculares.

El germano seguramente acompañará en el medio a Luka Modric y Casemiro, pero en la zaga, Zidane ya adelantó que Ferland Mendy, que sigue recuperándose de una sobrecarga, “no va a estar, todavía le falta algo”. Por delante, Zidane podría volver a dar minutos a Eden Hazard, que volvió el sábado contra el Betis tras tres meses ausentes.