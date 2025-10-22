Chelsea se impone por goleada al Ajax por la fase de liga de la Champions, gracias a una catarata de goles y buenas actuaciones. Moisés Caicedo, mediocampista ecuatoriano, fue figura de los Blues y sumó su nombre al marcador.

Transcurrían 26 minutos de juego cuando Jamie Bynoe-Gittens cedió el balón a Caicedo, quien no dudó y se acomodó para ejecutar un remate potente. El balón movió las redes tras un desvío y el conjunto londinense amplió su ventaja.

Marc Guiu (18), Enzo Fernández (P), Estêvão (P) y Tyrique George (48) completaron la goleada del Chelsea en Stamford Bridge, válida por la tercera jornada de la fase de liga de la Champions.