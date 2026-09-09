¡Raphinha volvió a aparecer en una noche europea! El delantero brasileño fue protagonista en el estreno del Barcelona ante Feyenoord por la Champions League y marcó un espectacular gol para abrir el marcador en el Camp Nou.

El conjunto azulgrana se impuso momentáneamente por 1-0 en un partido correspondiente a la primera jornada de la fase liga.

Raphinha enciende el Camp Nou con un golazo ante Feyenoord. Foto: @SC_ESPN

Raphinha aparece en el estreno del Barcelona

El brasileño volvió a demostrar el gran momento que atraviesa desde el inicio de la temporada. Raphinha encontró el espacio y apareció para darle ventaja al equipo dirigido por Hansi Flick, desatando la celebración de los aficionados azulgranas.

Su actuación vuelve a ponerlo en el centro de la escena en un comienzo de campaña en el que se ha consolidado como una de las principales armas ofensivas del Barcelona.

¡RAPHINHA, FÚTBOL TOTAL! Infernal golazo del brasileño para abrir el marcador para Barcelona ante Feyenoord en la fecha 1 de la fase liga de la #ChampionsLeague.



📺 Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/wLZfOKSViX — SportsCenter (@SC_ESPN) September 9, 2026

Barcelona debuta en Champions ante Feyenoord

El Barcelona afronta este miércoles su primer partido de la Champions League 2026-27 frente al Feyenoord en el Camp Nou. El equipo de Flick llega al estreno europeo después de comenzar con pleno de victorias en LaLiga y una producción ofensiva destacada.

El conjunto neerlandés, dirigido por el exjugador azulgrana Giovanni van Bronckhorst, también llegó invicto en su campeonato doméstico, aunque arrastraba una extensa racha sin ganar como visitante en competiciones europeas.