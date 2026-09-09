Raphinha enciende el Camp Nou con un golazo ante Feyenoord. Foto: @SC_ESPN
Raphinha enciende el Camp Nou con un golazo ante Feyenoord. Foto: @SC_ESPN
Por Redacción EC

¡Raphinha volvió a aparecer en una noche europea! El delantero brasileño fue protagonista en el estreno del Barcelona ante Feyenoord por la Champions League y marcó un espectacular gol para abrir el marcador en el Camp Nou.

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