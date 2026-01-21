Dos goles en ocho minutos: Barcelona remonta 2-1 a Slavia Praga con doblete de Fermín López.
Dos goles en ocho minutos: Barcelona remonta 2-1 a Slavia Praga con doblete de Fermín López.
Redacción EC
Redacción EC

Fermín López puso las cosas en orden en el Barcelona vs. Slavia Praga. El delantero azulgrana apareció a los 34′ y 42’ para marcar el 2-1 en partido por la fecha 7 de la Champions League.

El equipo de Hansi Flick la pasaba mal: Vasil Kusej anotó el primero para el combinado local y obligó al Barza a adelantar líneas. Minutos después, Raphinha lanzó un taco para De Jong, quien habilitó a Fermín y este no perdonó frente al arco rival.

Sin embargo, ocho minutos después de aquel tanto, otra vez Fermín fue decisivo en los últimos metros. Pedri hizo la pausa cerca del área rival y le entregó la pelota al delantero. Este sacó desde su posición un derechazo con el que anotó el 2-1 y firmó su doblete.

