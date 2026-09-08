(Photo by Pierre-Philippe MARCOU / AFP)
(Photo by Pierre-Philippe MARCOU / AFP)
/ PIERRE-PHILIPPE MARCOU

Redacción EC

La ya está aquí. Este martes 8 de septiembre inició el máximo torneo a nivel de clubes con una primera fecha llena de goles y celebraciones.

En este día se programaron seis duelos: AEK Atenas vs LASK, Club Brujas vs Aston Villa, Real Madrid vs Inter, Lille vs Real Betis, Porto vs Manchester City y Borussia Dortmund vs Villarreal.

A continuación, mira los resúmenes y goles de todos los partidos de la jornada.

Real Madrid (2-0) Inter de Milán - En juego


Lille (2-1) Real Betis - En juego

Brujas (2-3) Aston Villa - Final

El Aston Villa cosechó una sufrida victoria por 3-2 ante el Club Brujas en la primera jornada de la Liga de Campeones en lo que fue un festival de goles que permitió ver las bondades y defectos de ambos conjuntos en un igualado encuentro.

AEK (0-1) LASK - Final

Un golazo de falta directa en el minuto 21 de Razvan Marin marcó la diferencia a favor del AEK Atenas, que doblegó por ese tanto al LASK en su regreso a la Liga de Campeones.

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