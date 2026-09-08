La UEFA Champions League ya está aquí. Este martes 8 de septiembre inició el máximo torneo a nivel de clubes con una primera fecha llena de goles y celebraciones.
En este día se programaron seis duelos: AEK Atenas vs LASK, Club Brujas vs Aston Villa, Real Madrid vs Inter, Lille vs Real Betis, Porto vs Manchester City y Borussia Dortmund vs Villarreal.
A continuación, mira los resúmenes y goles de todos los partidos de la jornada.
Real Madrid (2-0) Inter de Milán - En juego
¿Y SI ES EL AÑO, KIKI? Mbappé aprovechó el error de la salida del Inter y definió de primera para marcar el 1-0 del Real Madrid.— SportsCenter (@SC_ESPN) September 8, 2026
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¡¡ARQUERITO TIME Y GOL DE FEDERICO PARA EL SEGUNDO DEL MADRID!! Josep Martínez cometió un error garrafal, Valverde presionó y marcó el 2-0 del Merengue vs. Inter.— SportsCenter (@SC_ESPN) September 8, 2026
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Lille (2-1) Real Betis - En juego
CON ASISTENCIA DE ETHAN MBAPPÉ: freno, centro y cabezazo de Ayase Ueda para marcar el 1-0 de Lille contra Betis en la #CHAMPIONSxESPN.— SportsCenter (@SC_ESPN) September 8, 2026
📺 Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/RTu32DW6WJ
UN CABEZAZO INATAJABLE: Fornals sacó el centro y Marc Bartra estampó el 1-1 del Betis de Pellegrini contra Lille en la #CHAMPIONSxESPN.— SportsCenter (@SC_ESPN) September 8, 2026
📺 Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/KzY2Rbj7Pl
TERCER GOL DEL PARTIDO Y TERCER GOL DE CABEZA: Alexsandro se elevó más que todos y anotó el 2-1 de Lille vs. Betis en la #CHAMPIONSxESPN.— SportsCenter (@SC_ESPN) September 8, 2026
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Brujas (2-3) Aston Villa - Final
El Aston Villa cosechó una sufrida victoria por 3-2 ante el Club Brujas en la primera jornada de la Liga de Campeones en lo que fue un festival de goles que permitió ver las bondades y defectos de ambos conjuntos en un igualado encuentro.
AEK (0-1) LASK - Final
Un golazo de falta directa en el minuto 21 de Razvan Marin marcó la diferencia a favor del AEK Atenas, que doblegó por ese tanto al LASK en su regreso a la Liga de Campeones.