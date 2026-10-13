La segunda jornada de la fase liga de la UEFA Champions League 2026-2027 dejó goleadas, remontadas y sorpresas este martes 13 de octubre. Entre los resultados más destacados figuran la victoria del Barcelona por 4-1 frente al Galatasaray, el triunfo del Arsenal por 3-0 ante el Lille y el empate 3-3 entre Bayern Múnich y Viking.

El Club Brugge también protagonizó uno de los resultados más llamativos al derrotar por 4-2 al Inter de Milán en Italia, mientras que el Atlético de Madrid superó por 2-0 al Manchester United. A continuación, revisa los marcadores, los goleadores y el resumen de los nueve encuentros de la jornada.

MIRA AQUÍ: FC Barcelona golea por 4 a 1 al Galatasaray en la segunda fecha de la Champions League

Lens 0-2 Sporting CP

El Sporting CP consiguió una victoria por 2-0 en su visita al Lens. El conjunto portugués abrió el marcador mediante Luis Suárez, quien anotó a los 21 minutos, y amplió la ventaja en la segunda mitad gracias a Issa Doumbia, a los 73′. Con estos dos tantos, el equipo visitante aseguró un triunfo importante en su recorrido por la fase liga del torneo europeo.

Sabah 2-0 Slavia Praga

El Sabah se impuso por 2-0 al Slavia Praga en un encuentro que se definió durante el segundo tiempo. Kaheem Parris rompió la igualdad a los 48 minutos, mientras que Joy-Lance Mickels sentenció el resultado a los 87′. El equipo ganador aprovechó sus oportunidades y mantuvo su ventaja hasta el pitazo final.

Arsenal 3-0 Lille

El Arsenal logró una victoria contundente por 3-0 frente al Lille. Después de una primera mitad sin goles, el conjunto inglés encontró la fórmula para romper la resistencia del equipo francés en el tramo final del encuentro. Jurriën Timber abrió el marcador a los 64 minutos. Tres minutos después, Eberechi Eze amplió la ventaja y Bukayo Saka completó la goleada a los 71′.

Atlético de Madrid 2-0 Manchester United

El Atlético de Madrid venció por 2-0 al Manchester United con una actuación que le permitió controlar el resultado y mantener su arco en cero. Pablo Barrios adelantó al conjunto español apenas al primer minuto de juego. En la segunda mitad, Jonathan David amplió la diferencia a los 79′, con lo que el equipo rojiblanco aseguró la victoria ante los ingleses.

Inter de Milán 2-4 Club Brugge

El Club Brugge protagonizó una de las sorpresas de la jornada al vencer por 4-2 al Inter de Milán en San Siro. El equipo belga aprovechó sus oportunidades ofensivas y logró imponerse como visitante pese a los dos goles del conjunto italiano. Nicolò Tresoldi fue una de las figuras del encuentro al firmar un triplete, mientras que Romeo Vermant aportó otro tanto para los visitantes. Por el Inter, Lautaro Martínez anotó en dos ocasiones, aunque sus goles no fueron suficientes para evitar la derrota.

Galatasaray 1-4 Barcelona

El Barcelona consiguió una importante victoria por 4-1 ante el Galatasaray en Turquía, en un encuentro en el que el conjunto azulgrana logró remontar el marcador. El equipo turco comenzó en ventaja, pero el Barcelona reaccionó y consiguió darle vuelta al resultado. La eficacia ofensiva de los visitantes durante el desarrollo del encuentro les permitió terminar con una diferencia de tres goles.

RB Leipzig 1-0 PSV Eindhoven

El RB Leipzig derrotó por 1-0 al PSV Eindhoven gracias a un gol de Brajan Gruda a los 75 minutos. El tanto llegó en la recta final de un partido disputado, en el que el conjunto alemán consiguió inclinar la balanza a su favor. El PSV buscó reaccionar después de quedar en desventaja, pero no logró encontrar el camino hacia el empate. De esta manera, el Leipzig aseguró los tres puntos por la mínima diferencia.

Viking 3-3 Bayern Múnich

Viking y Bayern Múnich protagonizaron uno de los encuentros más emocionantes de la jornada al empatar 3-3. El conjunto noruego sorprendió al equipo alemán con dos goles en la primera mitad y volvió a encontrar la igualdad después de la remontada visitante. Gianni Stensness abrió el marcador apenas a los dos minutos y Peter Christiansen amplió la ventaja a los 38′. En el segundo tiempo, Harry Kane descontó de penal a los 54′ y volvió a marcar a los 60′, mientras que Luis Díaz anotó a los 71′ para poner al Bayern por delante. Sin embargo, cuando parecía que el conjunto alemán se llevaría la victoria, Herman Haugen marcó a los 90′ y estableció el 3-3 definitivo.

Villarreal 3-1 Napoli

El Villarreal se impuso por 3-1 al Napoli después de remontar el gol inicial del conjunto italiano. Amir Rrahmani adelantó a los visitantes a los ocho minutos, pero el equipo español reaccionó rápidamente. Georges Mikautadze igualó el marcador a los 23′ y Santiago Mouriño anotó tres minutos después para completar la remontada. En el tramo final, Tani Oluwaseyi sentenció el encuentro con el tercer tanto del Villarreal.

La jornada 2 de la Champions League 2026-2027 continuará este miércoles 14 de octubre con nueve encuentros, entre los que destacan Manchester City vs. Paris Saint-Germain, Roma vs. Real Madrid y LASK vs. Liverpool. También jugarán Feyenoord frente a Como, Aston Villa contra Fenerbahçe, Shakhtar Donetsk ante AEK Atenas, Bodø/Glimt frente a Borussia Dortmund, Real Betis contra Porto y Slovan Bratislava ante Stuttgart.

La tercera jornada de la fase liga se disputará el 20 y 21 de octubre, con duelos como Paris Saint-Germain vs. Barcelona y Bayern Múnich vs. Arsenal.

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