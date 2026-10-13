Jugadores del Barcelona celebran la victoria en el partido de la fase de grupos de la UEFA Champions League entre el Galatasaray y el Barcelona en Estambul, 13 de octubre de 2026. Foto: EFE/EPA/STRINGER
Jugadores del Barcelona celebran la victoria en el partido de la fase de grupos de la UEFA Champions League entre el Galatasaray y el Barcelona en Estambul, 13 de octubre de 2026. Foto: EFE/EPA/STRINGER
Por Redacción EC

La segunda jornada de la fase liga de la UEFA Champions League 2026-2027 dejó goleadas, remontadas y sorpresas este martes 13 de octubre. Entre los resultados más destacados figuran la victoria del Barcelona por 4-1 frente al Galatasaray, el triunfo del Arsenal por 3-0 ante el Lille y el empate 3-3 entre Bayern Múnich y Viking.

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