La Champions League 2026-27 cerró este jueves 10 de septiembre la primera jornada de su fase de liga con seis partidos. La fecha dejó 19 goles, con goleadas de Bayern Múnich y Manchester United, además del contundente debut del Como ante RB Leipzig.

A continuación, mira los resúmenes y goles de todos los partidos de la jornada.

Fenerbahçe 1-1 Roma

Roma dejó escapar el triunfo frente a Fenerbahçe y terminó igualando 1-1 en Estambul. El conjunto italiano se adelantó en el marcador, pero el cuadro turco consiguió reaccionar para rescatar un punto en su estreno en la Champions League.

Goles: Bryan Cristante (Roma) y Archie Brown (Fenerbahçe).

PSV 1-1 Shakhtar Donetsk

PSV y Shakhtar Donetsk también terminaron empatados 1-1. El conjunto ucraniano golpeó primero, pero el equipo neerlandés encontró la igualdad durante el encuentro y evitó comenzar la competición europea con una derrota como local.

Goles: Gleiker Mendoza (Shakhtar Donetsk) y Sergiño Dest (PSV).

Como 4-1 RB Leipzig

El Como protagonizó una de las grandes sorpresas de la jornada al derrotar 4-1 al RB Leipzig. El conjunto italiano fue superior y consiguió una diferencia amplia ante un rival que no logró reaccionar después de quedar en desventaja.

Goles: Martin Baturina, Tasos Douvikas, Assane Diao y Máximo Perrone (Como); un gol para RB Leipzig.

Bayern Múnich 5-0 Bodo/Glimt

El Bayern Múnich no tuvo problemas para imponerse 5-0 al Bodo/Glimt. El equipo alemán dominó el encuentro y terminó con una amplia diferencia, en una actuación en la que Harry Kane volvió a aparecer entre los goleadores.

Goles: Jamal Musiala, Harry Kane, Alphonso Davies y Michael Olise (2) para Bayern Múnich.

Manchester United 4-0 Sabah

El Manchester United tuvo un estreno contundente al golear 4-0 al Sabah en Old Trafford. Los dirigidos por Michael Carrick resolvieron el partido con autoridad y celebraron una victoria que les permite comenzar la competición europea con confianza.

Goles: Matheus Cunha, Bruno Fernandes, Benjamin Sesko y Lisandro Martínez.

Slavia Praga 2-3 Lens

Lens consiguió una victoria por 3-2 ante Slavia Praga en uno de los partidos más disputados de la fecha. El equipo francés logró imponerse como visitante en un encuentro de cinco goles, con una diferencia mínima que se mantuvo hasta el final.

Goles: Danijel Šturm (2) para Slavia Praga; Abdallah Sima, Florian Thauvin y Ruben Aguilar para Lens.

Resultados de la Champions League de hoy

La jornada del jueves dejó los siguientes marcadores:

Fenerbahçe 1-1 Roma

PSV 1-1 Shakhtar Donetsk

Como 4-1 RB Leipzig

Bayern Múnich 5-0 Bodo/Glimt

Manchester United 4-0 Sabah

Slavia Praga 2-3 Lens

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