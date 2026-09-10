Bayern Múnich y Manchester United lograron contundentes victorias, mientras Como sorprendió al RB Leipzig en la jornada de este jueves. FOTO DE KARL-JOSEF HILDENBRAND PARA AFP
Bayern Múnich y Manchester United lograron contundentes victorias, mientras Como sorprendió al RB Leipzig en la jornada de este jueves. FOTO DE KARL-JOSEF HILDENBRAND PARA AFP
/ KARL-JOSEF HILDENBRAND
Por Redacción EC

La Champions League 2026-27 cerró este jueves 10 de septiembre la primera jornada de su fase de liga con seis partidos. La fecha dejó 19 goles, con goleadas de Bayern Múnich y Manchester United, además del contundente debut del Como ante RB Leipzig.

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