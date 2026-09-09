La UEFA Champions League ya está aquí. Este miércoles 9 de septiembre continúa el máximo torneo a nivel de clubes con una primera fecha llena de goles y celebraciones.

En este día se programaron seis duelos: Stuttgart vs Viking, Barcelona vs Feyenoord, Sporting CP vs Galatasaray, PSG vs Slovan Bratislava, Napoli vs Arsenal y Liverpool vs Atlético Madrid.

A continuación, mira los resúmenes y goles de todos los partidos de la jornada.

Barcelona (5-1) Feyenoord

El Barcelona debutó este miércoles en la Liga de Campeones con una goleada frente al Feyenoord neerlandés (5-1) merced a los tantos de Raphinha, por partida doble, Karim Adeyemi, Lamine Yamal y Gabriel Jesús.

Stuttgart (3-1) Viking

El Stuttgar debutó este miércoles en la Liga de Campeones con una victoria ante el Viking Stavanger por 3-1 gracias a un hacktrick de Ermedin Demirovic en la primera parte.

Liverpool (0-1) Atlético Madrid - En juego

¡QUÉ PASE METIÓ JULIÁN! Asistencia TOP de la Arañan para dejar mano a mano a Lorrente que no falló y anotó el 1-0 de Atlético de Madrid vs. Liverpool en Anfield.



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PSG (1-0) Slovan Bratislava - En juego

¡EL MOSQUITO NO PERDONA! Dembélé estuvo atento tras el rebote, definió bien y anotó el primero de PSG sobre Slovan Bratislava. El Bicampeón defensor quiere más...



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Sporting CP (0-1) Galatasaray - En juego