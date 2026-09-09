La UEFA Champions League ya está aquí. Este miércoles 9 de septiembre continúa el máximo torneo a nivel de clubes con una primera fecha llena de goles y celebraciones.
En este día se programaron seis duelos: Stuttgart vs Viking, Barcelona vs Feyenoord, Sporting CP vs Galatasaray, PSG vs Slovan Bratislava, Napoli vs Arsenal y Liverpool vs Atlético Madrid.
A continuación, mira los resúmenes y goles de todos los partidos de la jornada.
Barcelona (5-1) Feyenoord
El Barcelona debutó este miércoles en la Liga de Campeones con una goleada frente al Feyenoord neerlandés (5-1) merced a los tantos de Raphinha, por partida doble, Karim Adeyemi, Lamine Yamal y Gabriel Jesús.
Stuttgart (3-1) Viking
El Stuttgar debutó este miércoles en la Liga de Campeones con una victoria ante el Viking Stavanger por 3-1 gracias a un hacktrick de Ermedin Demirovic en la primera parte.