Mira todos los goles de la jornada de este jueves 9 de septiembre por la primera fecha de la UEFA Champions League.(Photo by Lluis GENE / AFP)
Mira todos los goles de la jornada de este jueves 9 de septiembre por la primera fecha de la UEFA Champions League.(Photo by Lluis GENE / AFP)
/ LLUIS GENE
Por Redacción EC

La ya está aquí. Este miércoles 9 de septiembre continúa el máximo torneo a nivel de clubes con una primera fecha llena de goles y celebraciones.

En este día se programaron seis duelos: Stuttgart vs Viking, Barcelona vs Feyenoord, Sporting CP vs Galatasaray, PSG vs Slovan Bratislava, Napoli vs Arsenal y Liverpool vs Atlético Madrid.

A continuación, mira los resúmenes y goles de todos los partidos de la jornada.

Barcelona (5-1) Feyenoord

El Barcelona debutó este miércoles en la Liga de Campeones con una goleada frente al Feyenoord neerlandés (5-1) merced a los tantos de Raphinha, por partida doble, Karim Adeyemi, Lamine Yamal y Gabriel Jesús.

Stuttgart (3-1) Viking

El Stuttgar debutó este miércoles en la Liga de Campeones con una victoria ante el Viking Stavanger por 3-1 gracias a un hacktrick de Ermedin Demirovic en la primera parte.

Liverpool (0-1) Atlético Madrid - En juego

PSG (1-0) Slovan Bratislava - En juego

Sporting CP (0-1) Galatasaray - En juego

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