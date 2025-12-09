Remontada en el Camp Nou. Jules Koundé apareció para colocar el 2-1 del Barcelona vs Frankfurt , por la fecha 6 de la Champions League.

El primero llegó a los 50′, cuando los azulgranas tenían el dominio de la pelota y Lamine Yamal sacó un centro al segundo palo del arco rival. Allí apareció el francés, quien conectó un cabezazo para el empate transitorio.

Minutos después, otra vez Koundé se hizo presente en el marcador. El lateral volvió a ganar por arriba y cabeceó la pelota con destino de gol para descolocar al arquero (53′). Así, firmó su doblete y la remontada culé en el Camp Nou.

Primer gol de Koundé:

EMPATE CULÉ: Koundé anotó el 1-1 de Barcelona contra Eintracht Frankfurt.



— SportsCenter (@SC_ESPN) December 9, 2025

Segundo gol de Koundé:

DOBLETE EN UNA RÁFAGA: Koundé firmó el 2-1 de Barcelona vs. Eintracht Frankfurt.



— SportsCenter (@SC_ESPN) December 9, 2025