Todos los partidos de Champions League son duros y el Liverpool vs. Atlético Madrid no fue la excepción. El partido terminó 3-2 a favor de los ‘Reds’ en Anfield, pero sufrieron para sacar una victoria agónica ante un rival complicado.

Parecía que Liverpool no iba a tener problemas en esta ocasión: dos goles en seis minutos evidenciaron el poderío ofensivo del local, que se adelantó gracias a los goles de Mohamed Salah.

Sin embargo, tras el 2-0, el juego se equilibró y los ‘Colchoneros’ encontraron espacios para hacer daño. El descuento tardó un poco, pero llegó: a los 45+3′, Marcos Llorente batió a Alisson y recorto diferencias.

En el complemento llegó la preocupación: otra vez Llorente fue clave al marcar el 2-2 de volea. El empate llegó a los 81′. No obstante, a los 90+2′, tras un tiro de esquina, Van Dijk marcó de cabeza y le dio la victoria pro 3-2 al Liverpool.

Primer gol del Liverpool

¡CON LA FORTUNA DE SU LADO! Salah probó por abajo con el tiro libre, la pelota se desvió en Robertson y el Liverpool le gana 1-0 al Atlético de Madrid en menos de 4 minutos de juego.



Segundo gol del Liverpool

RÁFAGA RED: Salah arremetió en el área y definió de zurda para el 2-0 de Liverpool vs. Atlético de Madrid en ¡6 minutos de partido!



Tercer gol del Liverpool

¡¡¡EL FINAL DE PELÍCULA QUE QUERÍAN!!! VAN DIJK GANÓ POR ARRIBA Y MARCÓ EL 3-2 DE LIVERPOOL VS. ATLÉTICO DE MADRID EN TIEMPO DE DESCUENTO.



Primer gol del Atlético

¡GOL MÁS QUE NECESARIO! Llorente llegó con la punta del pie y marcó el 1-2 de Atlético de Madrid vs. Liverpool.



Segundo gol del Atlético

¡¡INCREÍBLE!! Llorente sacó una volea perfecta, la pelota se desvió y llegó el 2-2 del Atlético de Madrid vs. Liverpool. ¡HABRÁ FINAL DE PELÍCULA EN ANFIELD!



