Partidazo en Anfield: Liverpool derrotó 3-2 al Atlético de Madrid con gol agónico de Van Dijk. (Foto: Liverpool)
Redacción EC
Todos los partidos de Champions League son duros y el vs. no fue la excepción. El partido terminó 3-2 a favor de los ‘Reds’ en Anfield, pero sufrieron para sacar una victoria agónica ante un rival complicado.

Parecía que Liverpool no iba a tener problemas en esta ocasión: dos goles en seis minutos evidenciaron el poderío ofensivo del local, que se adelantó gracias a los goles de Mohamed Salah.

Sin embargo, tras el 2-0, el juego se equilibró y los ‘Colchoneros’ encontraron espacios para hacer daño. El descuento tardó un poco, pero llegó: a los 45+3′, Marcos Llorente batió a Alisson y recorto diferencias.

En el complemento llegó la preocupación: otra vez Llorente fue clave al marcar el 2-2 de volea. El empate llegó a los 81′. No obstante, a los 90+2′, tras un tiro de esquina, Van Dijk marcó de cabeza y le dio la victoria pro 3-2 al Liverpool.

