La última fecha de la Fase de Liga de la Champions League terminó este miércoles 28 de enero y se conoció a los primeros ocho equipos clasificados a octavos de final y a los otros 16 que disputarán los playoffs para seguir en carrera. Fueron 16 partidos en simultáneo y aquí repasamos los goles de los más importantes.

Por ejemplo, Barcelona derrotó 4-1 a Copenhague en el Spotify Camp Nou, con gran actuación de Lamine Yamal, y aseguró un lugar en la siguiente fase del torneo. Los azulgranas estuvieron abajo en el marcador, pero supieron reponerse y darle vuelta al resultado.

Real Madrid, por otro lado, sufrió un duro revés en Lisboa: peridó 4-2 ante Benfica y finalizó noveno en la clasificación general. El equipo de Álvaro Arbeloa disputará los playoffs en partidos de ida y vuelta para continuar en carrera.

Arsenal y Bayern Munich ya estaban clasificados con anticipación, pero igual hicieron lo suyo y se llevaron la victoria. Los gunners vencieron 3-2 al Kairat, mientras que los bávaros se impusieron 2-1 de visita al PSV.

El PSG, por otro lado, no pasó del empate 1-1 ante Newcastle en el Parque de los Príncipes, pero igual le alcanzó para avanzar dentro de los ocho primeros de la Champions League. En tanto, Chelsea derrotó 3-2 de visita al Napoli y también se metió directamente a la siguiente fase.

