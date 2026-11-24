Resumen
Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
La quinta jornada de la fase liga de la UEFA Champions League 2026-2027 nos espera con más goleadas, remontadas y sorpresas este martes 24 de noviembre. A continuación, te compartimos todos los goles de la fecha 5 del máximo torneo a nivel de clubes.
Galatasaray 1-0 Aston Villa
Bodo/Glimt 1-0 LASK
Feyenoord 0-1 Porto
Arsenal 1-1 Dortmund
Slovan Bratislava 0-2 Real Betis
Real Madrid 4-1 PSV
RB Leipzig 3-1 Lens
Como 1-0 AEK
Manchester City 2-2 Napoli
Seguir temas