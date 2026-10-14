La segunda jornada de la fase liga de la UEFA Champions League 2026-2027 dejó goleadas, remontadas y sorpresas este miércoles 14 de octubre. A continuación, te compartimos todos los goles de la fecha 2 del máximo torneo a nivel de clubes.

LASK (3-6) Liverpool

El Liverpool, en mitad de la tabla en la Premier League, dio un recital este miércoles en Linz tras golear 6-3 al LASK, con triplete de Bradley Barcola y gol de Ronald Araujo, en partido de la segunda jornada de la Liga de Campeones.

Feyenoord (3-2) Como

El Como de Cesc Fábregas cayó derrotado en su visita al Feyenoord (3-2) en la segunda jornada de la fase liga de la Liga de Campeones, después de adelantarse en la primera mitad, recibir el tanto del empate un minuto más tarde y terminar sufriendo la remontada en la segunda parte.

Shakhtar (3-1) AEK

El Shakhtar Donetsk se llevó su primera victoria en esta Liga de Campeones tras remontar 3-1 al AEK de Atenas en Stamford Bridge en un partido de dos caras, muy intenso en la primera y bajo de ritmo en la segunda, que se rompió con dos goles en los últimos diez minutos de Vinícius Tobías y el venezolano Mendoza.

Real Betis (3-2) Porto

El Betis sigue brillando en la Liga de Campeones y ganó 3-2 a un Oporto muy competitivo para lograr su segundo triunfo en el torneo, tras un partido muy intenso y loco en su segunda parte, en la que el cuadro portugués remontó un 1-0 adverso, pero el conjunto español tiró de orgullo y eficacia para voltear de nuevo el marcador.

Roma (3-4) Real Madrid

El Real Madrid tiró de épica este miércoles para remontar y ganar 4-3 sobre la campana en el campo de la Roma en la segunda fecha de la Liga de Campeones.

Slovan Bratislava (0-3) Stuttgart

El Stuttgart venció con solvencia por 0-3 en casa del Slovan Bratislava, entrenado por el marfileño Touré Yayá, gracias a los tantos de Denis Undav, Ermedin Demirovic y de Sandro Cruz en propia puerta, condenando aún más al equipo eslovaco al último puesto de la tabla.

Aston Villa (6-0) Fenerbahce

El Aston Villa se olvidó de sus problemas en la competición doméstica, en la que ocupa una decepcionante decimosexta posición, y encadenó su segunda victoria consecutiva en la Liga de Campeones al golear este miércoles por 6-0 al Fenerbahce, en un encuentro en el que el conjunto inglés hizo valer su pegada.

Manchester City (2-4) PSG

Dos obras de arte en menos de dos minutos bastaron al París Saint-Germain para derrotar al Manchester City (4-2), este miércoles en la segunda jornada de la Champions, y reivindicar su condición de vigente doble campeón.

Bodo/Glimt (1-0) Borussia Dortmund

El gol de Fredrik Sjøvold en el minuto 52 dio al Bodø/Glimt una victoria por 1-0 como local sobre el Borussia Dortmund en la Liga de Campeones este miércoles, prolongando su impresionante récord en casa ante los grandes de Europa.