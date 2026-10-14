Paris Saint-Germain's French striker #10 Ousmane Dembele (L) celebrates with Paris Saint-Germain's French midfielder #14 Desire Doue (R) after scoring their second goal during the UEFA Champions League, league phase football match between Manchester City and Paris Saint Germain at the Etihad Stadium in Manchester, north west England, on October 14, 2026. (Photo by Oli SCARFF / AFP)
Paris Saint-Germain's French striker #10 Ousmane Dembele (L) celebrates with Paris Saint-Germain's French midfielder #14 Desire Doue (R) after scoring their second goal during the UEFA Champions League, league phase football match between Manchester City and Paris Saint Germain at the Etihad Stadium in Manchester, north west England, on October 14, 2026. (Photo by Oli SCARFF / AFP)
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Por Redacción EC

La segunda jornada de la fase liga de la UEFA Champions League 2026-2027 dejó goleadas, remontadas y sorpresas este miércoles 14 de octubre. A continuación, te compartimos todos los goles de la fecha 2 del máximo torneo a nivel de clubes.

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