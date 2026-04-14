Resumen

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¡De ida y vuelta! Goles de Ferran y Lookman en el Atlético Madrid vs Barcelona por Champions League | VIDEO
¡De ida y vuelta! Goles de Ferran y Lookman en el Atlético Madrid vs Barcelona por Champions League | VIDEO
Por Redacción EC

El duelo entre Atlético Madrid y Barcelona viene siendo de ida y vuelta por la vuelta de los cuartos de final de la Champions League. Tras el gol de Lamine Yamal al inicio del partido, cayó el segundo de los azulgranas. A los 24′ apareció Ferran Torres para aprovechar un gran pase de Dani Olmo y definir cruzado ante la presencia de Juan Musso. Ese tanto puso la serie 2-2 en el global; sin embargo, seis minutos después, Ademola Lookman finalizó un gran contragolpe y anotó a los 31′ para volver a darle la ventaja a los ‘colchoneros’.