¡De ida y vuelta! Goles de Ferran y Lookman en el Atlético Madrid vs Barcelona por Champions League | VIDEO

El duelo entre Atlético Madrid y Barcelona viene siendo de ida y vuelta por la vuelta de los cuartos de final de la Champions League. Tras el gol de Lamine Yamal al inicio del partido, cayó el segundo de los azulgranas. A los 24′ apareció Ferran Torres para aprovechar un gran pase de Dani Olmo y definir cruzado ante la presencia de Juan Musso. Ese tanto puso la serie 2-2 en el global; sin embargo, seis minutos después, Ademola Lookman finalizó un gran contragolpe y anotó a los 31′ para volver a darle la ventaja a los ‘colchoneros’.

El duelo entre Atlético Madrid y Barcelona viene siendo de ida y vuelta por la vuelta de los cuartos de final de la Champions League. Tras el gol de Lamine Yamal al inicio del partido, cayó el segundo de los azulgranas. A los 24′ apareció Ferran Torres para aprovechar un gran pase de Dani Olmo y definir cruzado ante la presencia de Juan Musso. Ese tanto puso la serie 2-2 en el global; sin embargo, seis minutos después, Ademola Lookman finalizó un gran contragolpe y anotó a los 31′ para volver a darle la ventaja a los ‘colchoneros’. Gol de Ferran Torres ¡¡¡MORDIÓ EL TIBURÓN!! FERRAN TORRES SE FILTRÓ EN LA DEFENSA Y DEFINIÓ BIEN PARA EL 2-0 (2-2 global) DE BARCELONA VS. ATLÉTICO DE MADRID. ¡BENDITA #CHAMPIONSxESPN!



📺 Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/3ODlaJLAQm — SportsCenter (@SC_ESPN) April 14, 2026 Gol de Lookman ¡¡REACCIÓN COLCHONERA!! LLORENTE ASISTIÓ A LOOKMAN Y EL NIGERIANO FIRMÓ EL 1-2 (3-2 global) DE ATLÉTICO DE MADRID VS. BARCELONA. ¡PARTIDAZO!



📺 Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/uWTkIm2pnn — SportsCenter (@SC_ESPN) April 14, 2026 SOBRE EL AUTOR Redacción EC La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo Ver más buenas.practicas@comercio.com.pe @ elcomercio_peru