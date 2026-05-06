Bayern Munich y PSG protagonizaron un partidazo en el Allianz Arena por la semifinal vuelta de la UEFA Champions League. Ambos equipos pusieron sus mejores cartas sobre el campo de juego en busca de la ansiada clasificación a la final del máximo torneo europeo a nivel de clubes.

A los 3′, Ousmane Dembélé abrió el marcador tras finalizar un gran contragolpe de Kvaratskhelia, quien llegó hasta el fondo del campo rival y sacó un pase hacia atrás para que el francés fusile a Manuel Neuer, arquero del gigante alemán.

Tras ello, Bayern buscó la manera de emparejar la balanza y adelantó sus líneas en campo rival. Eso le permitió al PSG encontrar espacios y llevar peligro en más de una ocasión, aunque no pudo estirar su ventaja en la primera mitad del partido.

En le complemento, Bayern pisó el acelerador y tuvo ocasiones de lograr el empate con Luis Díaz y Olise. También buscó con balón parado; sin embargo, la defensa parisina estuvo atenta para defender y cuidar el cero.

Pero el empate llegó en la última jugada. Harry Kane giró de espaldas al arco y sacó un zurdazo para batir a Matvéi Safónov y colocar el 1-1 final a los 90+4′. Pese al esfuerzo, el PSG avanzó a la final con un global de 6-5 y enfrentará al Arsenal.

Gol de Dembélé: Bayern 0-1 PSG

¡¡ARRANCÓ EL SHOW!! Centro atrás de Kvaratskhelia Y gran definición de Dembélé para el 1-0 (6-4 global) de PSG vs. Bayern Munich. ¡DOS MINUTOS DE JUEGO!



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Gol de Kane: Bayern 1-1 PSG

DESCUENTO SOBRE EL FINAL: Harry Kane no perdonó y marcó el 1-1 (5-6) global de Bayern vs. PSG.



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