Goles del partido PSG vs Bayern Munich hoy por semifinal ida de Champions League | VIDEO

PSG y Bayern Munich se juegan un partidazo en el Parque de los Príncipes por la semifinal ida de la Champions League. Harry Kane había adelantado a la vista en el inicio del encuentro, pero luego los parisinos dieron un golpe de autoridad en apenas nueve minutos: Khvicha Kvaratskhelia y Joao Neves marcaron y remontaron el duelo.
A los 24′, Kvaratskhelia sacó provecho de un gran pase de Doué y firmó un golazo frente al arco de Manuel Neuer. Minutos después, Neves conectó un cabezazo, tras un tiro de esquina, para batir otra vez al gigante alemán y darle ventaja a su equipo.
Cuando parecía que el local empezaba a dominar, el Bayern avisó otra vez: Michael Olise apareció con una gran jugada individual para marcar el 2-2 y darle más emoción al partido.
No obstante, en los descuentos, una mano de Davies fue avisado por el VAR. Ousmane Dembélé se encargó de cobrar la falta y poner el 3-2 con el que PSG saca ventaja en los primeros 45′.
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