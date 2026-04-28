Resumen

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Goles del partido PSG vs Bayern Munich hoy por semifinal ida de Champions League | VIDEO
Goles del partido PSG vs Bayern Munich hoy por semifinal ida de Champions League | VIDEO
Por Redacción EC

PSG y Bayern Munich se juegan un partidazo en el Parque de los Príncipes por la semifinal ida de la Champions League. Harry Kane había adelantado a la vista en el inicio del encuentro, pero luego los parisinos dieron un golpe de autoridad en apenas nueve minutos: Khvicha Kvaratskhelia y Joao Neves marcaron y remontaron el duelo.

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