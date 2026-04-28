Goles del partido PSG vs Bayern Munich hoy por semifinal ida de Champions League | VIDEO

PSG y Bayern Munich se juegan un partidazo en el Parque de los Príncipes por la semifinal ida de la Champions League. Harry Kane había adelantado a la vista en el inicio del encuentro, pero luego los parisinos dieron un golpe de autoridad en apenas nueve minutos: Khvicha Kvaratskhelia y Joao Neves marcaron y remontaron el duelo.

A los 24′, Kvaratskhelia sacó provecho de un gran pase de Doué y firmó un golazo frente al arco de Manuel Neuer. Minutos después, Neves conectó un cabezazo, tras un tiro de esquina, para batir otra vez al gigante alemán y darle ventaja a su equipo.

Cuando parecía que el local empezaba a dominar, el Bayern avisó otra vez: Michael Olise apareció con una gran jugada individual para marcar el 2-2 y darle más emoción al partido.

No obstante, en los descuentos, una mano de Davies fue avisado por el VAR. Ousmane Dembélé se encargó de cobrar la falta y poner el 3-2 con el que PSG saca ventaja en los primeros 45′.

Gol de Khvicha Kvaratskhelia

¡¡QUE JUGADOR!! PASE TOP DE DOUÉ Y GRAN DEFINICIÓN DE KHVICHA PARA EL 1-1 DEL PSG ANTE BAYERN.



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Gol de Joao Neves

¡¡LO DIO VUELTA EL PSG!! JOAO NEVES ANTICIPÓ Y CON UN GRAN CABEZAZO MARCÓ EL 2-1 ANTE BAYERN MUNICH.



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Gol de Michael Olise

¡¡BENDITA CHAMPIONS LEAGUE!! ¡¡OLISE HIZO UN GOLAZO DIGNO PARA BALÓN DE ORO Y MARCÓ EL 2-2 DEL BAYERN MUNICH ANTE PSG!! ¡VIVA EL FÚTBOL!



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Gol de Ousmane Dembélé

¡NEUER ADIVINÓ PERO NO LLEGÓ! DEMBÉLÉ TUVO SU REVANCHA Y MARCÓ EL 3-2 DEL PSG ANTE BAYERN MUNICH EN EL FINAL DEL PRIMER TIEMPO.



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