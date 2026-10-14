PSG vs. Manchester City: Doué, Dembélé y Vitinha desatan la goleada en solo 32 minutos. Foto: @SC_ESPN
PSG vs. Manchester City: Doué, Dembélé y Vitinha desatan la goleada en solo 32 minutos. Foto: @SC_ESPN
Por Redacción EC

¡Golpe contundente en la Champions League! Paris Saint-Germain desató una ráfaga ofensiva ante Manchester City y se puso 3-0 arriba en apenas 32 minutos de juego, durante su enfrentamiento por la fase liga del torneo europeo. El vigente campeón tomó el control del partido con tres goles que dejaron atónito al conjunto inglés en el Etihad Stadium.

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