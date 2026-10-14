¡Golpe contundente en la Champions League! Paris Saint-Germain desató una ráfaga ofensiva ante Manchester City y se puso 3-0 arriba en apenas 32 minutos de juego, durante su enfrentamiento por la fase liga del torneo europeo. El vigente campeón tomó el control del partido con tres goles que dejaron atónito al conjunto inglés en el Etihad Stadium.

La reacción del equipo parisino fue demoledora. Désiré Doué abrió el marcador a los 13 minutos y, apenas dos minutos después, Ousmane Dembélé amplió la diferencia. Cuando Manchester City todavía intentaba reaccionar, Vitinha apareció a los 32 minutos para firmar el tercer tanto y desatar la celebración de los visitantes.

Doué y Dembélé golpearon al Manchester City en dos minutos

El primer tanto llegó a los 13 minutos, cuando Désiré Doué encontró el camino al gol para adelantar al PSG. El atacante francés aprovechó la oportunidad para romper el equilibrio y cambiar el desarrollo del encuentro.

La presión parisina no se detuvo. A los 15 minutos, Doué pasó de goleador a asistente y habilitó a Dembélé, quien definió para establecer el 2-0. Dos goles en una ráfaga de apenas dos minutos dejaron al Manchester City contra las cuerdas ante su público.

PSG sorprende al Manchester City en Champions League: tres goles en una ráfaga de 19 minutos. Foto: @SC_ESPN

Vitinha marcó el 3-0 del PSG a los 32 minutos

El dominio del PSG volvió a reflejarse en el marcador a los 32 minutos. Vitinha anotó el tercer gol del conjunto francés y amplió una ventaja que ya comenzaba a convertirse en una seria preocupación para Manchester City.

Con el 3-0, el equipo parisino castigaba las dificultades de su rival para contener sus ataques y mostraba su contundencia en los metros finales. Los dirigidos por Luis Enrique aprovecharon sus oportunidades para establecer una diferencia considerable antes del descanso.

¡¡UNA EXHIBICIÓN PARISINA EN INGLATERRA!! Pase atrás de Akliouche, taco de Zaire-Emery y golazo inatajable de Vitinha para el 3-0 de PSG vs. Manchester City. 📺 Toda la #UCL por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/yix4r3UfCp — SportsCenter (@SC_ESPN) October 14, 2026

Sin embargo, con el encuentro todavía en desarrollo, el equipo inglés aún tenía tiempo para intentar reaccionar y cambiar el rumbo de una noche que, hasta ese momento, pertenecía por completo a los visitantes.

El encuentro reúne a dos de los principales candidatos a competir por el título europeo. Manchester City recibió al PSG en el Etihad Stadium después de comenzar su campaña continental con una victoria por 2-0 ante Porto. El conjunto francés, por su parte, llegaba tras golear por 6-1 a Slovan Bratislava en su estreno en la competición.

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