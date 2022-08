Llegó la hora de la verdad. Real Madrid ya conoce a que equipos enfrentará en el arranque de la Champions League, esta temporada. El combinado español integrará el grupo F junto a RB Leipzig de Alemania, Shakhtar Donetsk de Ucrania y Celtic FC de Escocia.

Recordemos que el Real Madrid es el equipo que más veces alcanzó la gloria en este torneo. El equipo de la capital española tiene 14 títulos de Champions League en su historial, motivo por el cual esta temporada querrán seguir ampliando su palmares sobre las demás escuadras en Europa.

“Para mí, la Champions es la competición con más presión. Todos los equipos son muy fuertes. El fútbol de ahora es once contra once, cualquiera puede ganar. Hay favoritos, pero muchas veces no se acierta. Tenemos un buen equipo. Vamos a pelear por ganarla nuevamente”, declaró Karim Benzema.

¿Se hará extrañar?

Una baja sensible que padecerá el Real Madrid este año será la ausencia de Casemiro en el mediocampo. El brasileño fue fundamental para que el conjunto español se proclame campeón, la temporada pasada.

Tras la partida del brasileño, Toni Kroos Eduardo Camavinga y Aurélien Tchouameni asoman como posibles sustitutos en el mediocampo del Real Madrid en reemplazo del brasileño. ¿Podrán suplir la ausencia del mediocampista central?