HBO Max EN VIVO: es la señal en México, al igual que TNT Sports, de transmitir el partido de Real Madrid vs Liverpool por Champions League. ¿Dónde ver HBO Max en México? Para que puedas sintonizar la señal de HBO Max México, tendrás que suscribirte y elegir un plan para que puedas mirarlo vía streaming mediante tablet, PC, celular o Smart TV. O, si cuentas con servicios de televisión o internet con proveedores como izzi, Megacable, Sky o Telmex, es posible que tengas acceso a Max sin costo adicional. ¿Cómo ver TNT Sports? Tienes 2 maneras de ver TNT Sports México, mediante Max o servicios de televisión de paga como: Sky, Dish, izzi, Megacable, Totalplay y Star TV.

